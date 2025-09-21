स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) का पहला सुपर-4 मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम में दो बदलाव हुए हैं। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। पाकिस्तान की टीम में भी दो बदलाव देखने को मिलेंगे।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अच्छा विकेट लग रहा है और कल ओस भी थी। पहले राउंड से ही हम सोच रहे थे कि हम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, कुछ नहीं बदला। वो (अबू धाबी में) बिल्कुल अलग विकेट था। बिल्कुल सामान्य, बस एक और मैच। अर्शदीप और हर्षित की जगह बुमराह और वरुण की वापसी हुई है।

पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा, 'हम भी पहले गेंदबाजी करते। ये नया मैच है, नई चुनौती है। माहौल बिलकुल सामान्य है। पिच धीमी लग रही है। बल्ले और गेंद दोनों से अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। दो बदलाव। हसन नवाज और खुशदिल शाह नहीं खेल रहे हैं।'

पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम का आउटफील्ड तेज है। स्टेडियम के आकार का मतलब है कि स्पिनरों के लिए कोई आसान बाउंड्री नहीं है और ओस ने हाल के मैचों में ज्यादा असर नहीं डाला है। धीमी पिच तेज गेंदबाजों के लिए आदर्श नहीं है, लेकिन स्पिनरों के लिए मददगार हो सकती है। इसकी सुस्त पिच बल्लेबाजों को अपने स्ट्रोक्स बनाते समय थोड़ा धैर्य रखने की मांग करती है, इसलिए यह एक शांतचित्त होकर आक्रमण करने जैसा माहौल है।

मौसम

आज रात दुबई में मौसम गर्म रहेगा, तापमान 30 से 34 डिग्री के बीच रहेगा। नमी 61-62% के आसपास रहेगी और बारिश का कोई खतरा नहीं है।

प्लेइंग इलेवन

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद