स्पोर्ट्स डेस्क: वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए ग्रीव्स ने नाबाद 202 रन की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इस पारी में उन्होंने 388 गेंदों का सामना किया और 19 चौके जड़े।

विशेष रिकॉर्ड और उपलब्धियां

जस्टिन ग्रीव्स वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बने। इससे पहले यह उपलब्धि जॉर्ज हेडली (1930), गॉर्डन ग्रीनिज (1984), काइल मेयर्स (2021) के नाम दर्ज थी। 21वीं सदी में न्यूजीलैंड की धरती पर वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी अब ग्रीव्स के नाम है। ग्रीव्स और केमार रोच ने सातवें विकेट के लिए 198 रन की साझेदारी कर टीम की वापसी कराई।

वेस्टइंडीज ने चौथी पारी में रिकॉर्ड स्कोर बनाया

न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 531 रन का लक्ष्य दिया था। आखिरी सेशन में टीम को 100 से भी कम रन की जरूरत थी, लेकिन वेस्टइंडीज ने 457/6 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नया इतिहास रचा। यह चौथी पारी में किसी टीम का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

चौथी पारी में सबसे बड़े स्कोर:

654/5 – इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका (1939)

457/6 – वेस्टइंडीज vs न्यूजीलैंड (2025)

451/10 – न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड (2002)

टेस्ट में सबसे बड़े चेज़ किए गए टारगेट

418 रन – वेस्टइंडीज vs ऑस्ट्रेलिया (2003)

414 रन – साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया (2008)

404 रन – ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड (1948)

403 रन – भारत vs वेस्टइंडीज (1976)

प्रभाव और प्रतिक्रिया

जस्टिन ग्रीव्स की यह पारी न सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि वेस्टइंडीज टीम के संघर्ष और हिम्मत का प्रतीक भी है। टीम ने 164 ओवर खेलते हुए चौथी पारी में इतिहास रचते हुए 457 रन बनाए।