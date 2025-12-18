माउंट माउंगानुई: डेवोन कॉनवे और कप्तान टॉम लैथम की रिकॉर्डतोड़ ओपनिंग साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। बे ओवल में खेले जा रहे मुकाबले में कीवी टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 334 रन पर सिर्फ एक विकेट गंवाया।

डेवोन कॉनवे स्टंप्स तक 178 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि टॉम लैथम दिन के अंतिम सत्र में 137 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 323 रनों की विशाल साझेदारी की, जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत के बाद टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है।

रोहित–मयंक का रिकॉर्ड टूटा

कॉनवे और लैथम की इस साझेदारी ने भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2019 में विशाखापट्टनम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 317 रनों की ओपनिंग साझेदारी की थी। इसके साथ ही यह न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी भी बन गई। इससे बड़ी साझेदारी सिर्फ ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस (387 रन, 1972 बनाम वेस्टइंडीज) ने की थी।

पहले दिन पूरी तरह हावी रहे ओपनर्स

पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही। पहले सत्र में टीम ने बिना विकेट खोए 83 रन जोड़े। लंच के बाद दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। हल्की बारिश के कारण कुछ देर खेल रुका, लेकिन खेल दोबारा शुरू होते ही दोनों ने उसी लय में बल्लेबाजी जारी रखी। दूसरे सत्र में कॉनवे और लैथम ने 133 रन जोड़े और टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड का स्कोर 216/0 पहुंच गया।

कॉनवे का दमदार शतक, लैथम की कप्तानी पारी

बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने शानदार संयम दिखाते हुए 147 गेंदों में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में 25 चौके लगाए। यह जनवरी 2022 के बाद उनका पहला घरेलू टेस्ट शतक रहा। वहीं दूसरी ओर, लैथम ने टी के बाद अपना 15वां टेस्ट शतक पूरा किया। उन्होंने 264 गेंदों की पारी में 15 चौके और एक छक्का लगाया। वेस्टइंडीज को बड़ा मौका तब मिला, जब लैथम 104 रन पर विकेटकीपर टेविन इमलाच से कैच छूट गया।

दिन का खेल समाप्त, न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में

दिन के अंतिम चरण में कीमार रोच ने लैथम को आउट कर वेस्टइंडीज को एकमात्र सफलता दिलाई। इसके बाद कॉनवे नाबाद लौटे, जबकि जैकब डफी 9 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। पहले दिन के खेल के बाद न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में मजबूत स्थिति बना ली है।

संक्षिप्त स्कोर: न्यूजीलैंड 334/1 (90 ओवर), डेवोन कॉनवे 178*, टॉम लैथम 137, वेस्टइंडीज: कीमार रोच 1/63.