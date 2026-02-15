स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नो-हैंडशेक पॉलिसी को “बेवकूफी भरी” बताया है और कहा है कि एक बड़े क्रिकेट खेलने वाले देश के लिए ऐसी हरकतें करना ठीक नहीं है। भारत ने एशिया कप 2025 के बाद से पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में सभी एज ग्रुप में पाकिस्तान के खिलाफ नो-हैंडशेक पॉलिसी बनाए रखी है। यह कदम जम्मू और कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया जिसमें 26 आम लोगों की जान चली गई थी, और उसके बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उठाया गया।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दोनों टीमों के बीच होने वाले मैच से पहले मांजरेकर ने भारत से पारंपरिक हैंडशेक करके खेल की भावना बनाए रखने या फिर पाकिस्तान के साथ खेलने से पूरी तरह बचने की अपील की है। मांजरेकर ने अपने X अकाउंट पर लिखा, 'यह ‘हाथ न मिलाना’ कितनी बेवकूफी भरी बात है जो भारत ने शुरू की है। यह हमारे जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। या तो खेल की भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो।'

इस बीच इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वह रविवार को कोलंबो में टी20 वर्ल्ड कप मैच के टॉस के समय या उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे या नहीं, उन्होंने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। सूर्यकुमार ने रिपोर्टर्स से कहा, '24 घंटे इंतजार करो। हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं। अच्छा खाना खाओ और सो जाओ।' सूर्यकुमार का मतलब साफ है कि वह पाकिस्तान के साथ खेलने आए हैं, हाथ मिलाने नहीं।

दूसरी ओर, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने कहा है कि आने वाला मैच सही भावना से खेला जाना चाहिए और कहा कि उनकी टीम पारंपरिक हाथ मिलाने के लिए तैयार है। आगा ने कहा, 'क्रिकेट सही भावना से खेला जाना चाहिए। मेरी निजी राय शायद मायने न रखे, लेकिन क्रिकेट वैसे ही खेला जाना चाहिए जैसे हमेशा से खेला जाता रहा है। यह उन्हें तय करना है कि क्या करना है।'