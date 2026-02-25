सिडनी : क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को बताया कि ऑस्ट्रेलिया 2003 के बाद पहली बार 13-22 अगस्त तक बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज की मेजबानी करेगा। पहला टेस्ट 13 अगस्त को डार्विन के मारारा स्टेडियम में शुरू होगा। 2004 में ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका की मेजबानी करने के बाद से यह पहली बार होगा जब डार्विन में कोई टेस्ट होगा।

डार्विन ने 2003 में बांग्लादेश और 2004 में श्रीलंका की मेजबानी की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2008 के बाद से वहां कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था जब तक कि पिछले साल अगस्त में साउथ अफ्रीका ने वहां ड्रॉप-इन पिच पर दो T20I नहीं खेले। दो टेस्ट की सीरीज 22 अगस्त को मैके के ग्रेट बैरियर रीफ एरिना में खत्म होगी। खास बात यह है कि मैके पहली बार टेस्ट की मेजबानी करेगा और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाला 12वां वेन्यू बन जाएगा।

बांग्लादेश ने 2017 में ढाका में ऑस्ट्रेलिया पर अपनी पहली टेस्ट जीत के बाद से लंबे फॉर्म वाले क्रिकेट में उनके साथ नहीं खेला है। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया 8 मैचों में 7 जीत के साथ आगे चल रहा है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा, 'हम उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट लाकर बहुत खुश हैं और बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार सीरीज का इंतजeर कर रहे हैं। यह कोई सीक्रेट नहीं है कि इंटरनेशनल कैलेंडर अब बहुत बिजी है और हम खुशकिस्मत हैं कि अगस्त में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी जिससे गर्मियों के बाद भी हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के लिए एक और विंडो होगी।'

उन्होंने आगे कहा, 'मरारा स्टेडियम और ग्रेट बैरियर रीफ एरिना हाल के सीजन में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शानदार जगहें रही हैं।' बांग्लादेश सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका जाएगा। पैट कमिंस की टीम फिर साल के आखिर में चार मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी।

शेड्यूल :

पहला टेस्ट : 13-17 अगस्त, मरारा स्टेडियम, डार्विन

दूसरा टेस्ट : 22-26 अगस्त, ग्रेट बैरियर रीफ एरिना, मैके