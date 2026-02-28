स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय घरेलू क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। Jammu and Kashmir cricket team ने कर्नाटक के खिलाफ ड्रॉ रहे फाइनल के बाद पहली पारी की बढ़त के आधार पर अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। 67 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम ने देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

पहली पारी की बढ़त बनी जीत की कुंजी

फाइनल में जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में Karnataka cricket team 293 रन पर सिमट गई।

तेज गेंदबाज औकिब नबी ने 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए और कर्नाटक को बैकफुट पर धकेल दिया। 291 रन की बढ़त ही अंततः खिताब का आधार बनी।

फॉलो-ऑन न देने का फैसला भी टीम के लिए सही साबित हुआ। दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर ने 113 ओवर में 4 विकेट पर 342 रन बनाए और कुल बढ़त 633 रन की हो गई। इसके बाद कप्तान पारस डोगरा ने पारी घोषित कर दी और दोनों टीमों ने मैच ड्रॉ करने पर सहमति जताई।

कमरान इकबाल और लोटरा की ऐतिहासिक साझेदारी

पांचवें दिन 186/4 से आगे खेलते हुए कमरान इकबाल और साहिल लोटरा ने कर्नाटक की उम्मीदें खत्म कर दीं। कमरान इकबाल ने 160* रन की नाबाद पारी खेली, जबकि साहिल लोटरा ने अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक (101*) जड़ा। दोनों ने मिलकर मैच पूरी तरह जम्मू-कश्मीर की झोली में डाल दिया।

पूरे सीजन में टीम वर्क का कमाल

यह जीत सिर्फ एक-दो खिलाड़ियों की बदौलत नहीं थी, बल्कि पूरे सीजन की मेहनत का नतीजा थी। कप्तान पारस डोगरा ने इस सीजन में रणजी ट्रॉफी में 10,000 रन पूरे किए। यावर हसन, अब्दुल समद और कनहैया वाधवन ने अहम मौकों पर योगदान दिया। औकिब नबी ने इस सीजन में सातवीं बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा किया। सेमीफाइनल में बंगाल के खिलाफ भी नबी की घातक गेंदबाजी ने टीम को फाइनल का टिकट दिलाया था।

कर्नाटक के हाथ लगी निराशा

नौवीं बार खिताब जीतने के इरादे से उतरी कर्नाटक टीम निर्णायक मौकों पर पिछड़ गई। अंतिम दिन वह एक भी विकेट नहीं ले सकी। करुण नायर और केएल राहुल जैसे पार्ट-टाइम गेंदबाजों को भी आजमाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

संक्षिप्त स्कोर

जम्मू-कश्मीर: 584 और 342/4 (113 ओवर)

कमरान इकबाल 160*, साहिल लोटरा 101*

प्रसिद्ध कृष्णा 2/42

कर्नाटक: 293 ऑलआउट (93.3 ओवर)