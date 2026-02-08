चेन्नई : न्यूजीलैंड ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार आगाज़ किया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया यह मुकाबला खास इसलिए भी रहा क्योंकि न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज दर्ज किया। कीवी टीम ने 183 रन के लक्ष्य को 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया।

मुजीब की डबल स्ट्राइक से हिली न्यूजीलैंड

183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ही ओवर में मुजीब उर रहमान ने फिन ऐलन (1) और रचिन रविंद्र (0) को लगातार गेंदों पर आउट कर अफगानिस्तान को मैच में मजबूत स्थिति दिला दी। स्कोर 14/2 हो गया और ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान मुकाबले पर हावी हो सकता है।

सिफर्ट–फिलिप्स की साझेदारी ने पलटा मैच

इसके बाद टिम सिफर्ट और ग्लेन फिलिप्स ने पारी को संभाला। दोनों ने धीमी चेपॉक पिच पर दबाव में भी आक्रामक रुख अपनाया और तीसरे विकेट के लिए 74 रन की अहम साझेदारी की।

ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल रहा। हालांकि वह राशिद खान की गेंद पर आउट हो गए।

टिम सिफर्ट का संयम, मिचेल-सैंटनर की फिनिश

टिम सिफर्ट अंत तक टिके रहे और 39 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 42 गेंदों में 65 रन की पारी खेली, जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल थे। मोहम्मद नबी ने 13वें ओवर में उन्हें आउट किया।

16 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 155/5 हो गया था, लेकिन डैरिल मिचेल (25* रन, 14 गेंद) और कप्तान मिचेल सैंटनर (17* रन, 8 गेंद) ने संयम से बल्लेबाज़ी करते हुए टीम को 17.5 ओवर में जीत दिला दी।

गुलबदीन नायब के दम पर अफगानिस्तान ने खड़ा किया चुनौतीपूर्ण स्कोर

इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाज़ी का फैसला किया। रहमानुल्लाह गुरबाज (27) और इब्राहिम जदरान (10) ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में लॉकी फर्ग्युसन ने दोनों को आउट कर अफगानिस्तान को झटका दिया।

इसके बाद गुलबदीन नायब और सेदिकुल्लाह अटल ने पारी को संभाला। गुलबदीन नायब ने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 35 गेंदों में 63 रन बनाए। उनकी पारी में चार छक्के और तीन चौके शामिल रहे।

सेदिकुल्लाह अटल (29) के आउट होने के बाद डरविश रसूल (20) और अजमतुल्लाह उमरजई (10) ने अंतिम ओवरों में रन जोड़ते हुए अफगानिस्तान को 182/6 तक पहुंचाया।

न्यूजीलैंड की गेंदबाज़ी

न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्युसन ने दो विकेट झटके, जबकि मैट हेनरी, जेकब डफी और रचिन रविंद्र को एक-एक सफलता मिली।