स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हर खिलाड़ी पर दबाव रहता है, खासकर तब जब मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान जैसा हाई-वोल्टेज हो। युवा ओपनर अभिषेक शर्मा के लिए यह टूर्नामेंट अब तक आसान नहीं रहा है। लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट होने के बाद सवाल उठने लगे, लेकिन ऐसे वक्त में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह उनके समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। हरभजन का मानना है कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ जल्द ही जोरदार वापसी करेगा और टीम के लिए मैच विनर साबित होगा।

हरभजन सिंह ने बढ़ाया हौसला

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर अभिषेक का समर्थन करते हुए कहा कि युवा खिलाड़ी को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले यही बल्लेबाज गेंदबाजों पर हावी था और लगातार आक्रामक पारियां खेल रहा था। हरभजन ने साफ कहा कि बड़े टूर्नामेंट में शुरुआती असफलता करियर का अंत नहीं होती। उन्होंने अभिषेक को सलाह दी कि वह इन दोनों मैचों से सीख लें और आत्मविश्वास बनाए रखें। उनके मुताबिक टीम मैनेजमेंट और पूरा देश इस युवा खिलाड़ी के साथ खड़ा है। 

पाकिस्तान के खिलाफ कैसे हुआ विकेट?

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा रणनीति की जंग भी होता है। पाकिस्तान की ओर से कप्तान सलमान अली आगा ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए खुद गेंदबाजी की शुरुआत की। उनकी इस चाल ने भारत को शुरुआती झटका दे दिया। अभिषेक शर्मा, जो हाल ही में बीमारी से उबरकर टीम में लौटे थे, शुरुआत से ही आक्रामक दिखना चाहते थे। लेकिन चार गेंदों के भीतर ही वह एक सीधा शॉट खेल बैठे, जिसे मिड-ऑन पर खड़े शाहिन शाह अफरीदी ने आसान कैच में बदल दिया। इस तरह भारत को बिना खाता खोले पहला झटका लगा। 

भारत ने ऐसे पलटा मैच

अभिषेक के जल्दी आउट होने के बावजूद भारतीय टीम दबाव में नहीं आई। विकेटकीपर-बल्लेबाज़ Ishan Kishan ने आक्रामक अंदाज में पारी संभाली। उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें चौके और छक्कों की भरमार रही। भारत ने निर्धारित ओवरों में 175 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी कभी लय नहीं पकड़ सकी।

गेंदबाजों का जलवा, बड़ी जीत 

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाज़ों के सामने टिक नहीं पाई। तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने नई गेंद से दबाव बनाया, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मध्य ओवरों में रन गति पर ब्रेक लगा दिया। पूरी पाकिस्तानी टीम 114 रन पर सिमट गई और भारत ने 61 रन से शानदार जीत दर्ज की। इस नतीजे के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 चरण में अपनी जगह मजबूत कर ली और टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर अपना दबदबा भी कायम रखा।

अभिषेक की वापसी का इंतजार

हालांकि इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चला, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। हरभजन सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का भरोसा यह संकेत देता है कि टीम प्रबंधन भी युवा ओपनर के साथ खड़ा है। आने वाले मैचों में अगर अभिषेक लय पकड़ लेते हैं, तो वह भारत के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं।
 