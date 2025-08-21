नई दिल्ली : नीदरलैंड ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है, जो 30 अगस्त से शुरू होगी। आईसीसी के अनुसार यह श्रृंखला डच टीम के लिए अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी होगी।

नीदरलैंड ने इस साल की शुरुआत में 2025 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप यूरोप क्षेत्रीय फाइनल में शीर्ष स्थान हासिल करके टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया था और चयनकर्ताओं ने जुलाई में घरेलू मैदान पर सफलता का स्वाद चखने वाली टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा है।

अनुभवी ऑलराउंडर बास डी लीडे और रोलोफ वैन डेर मेरवे उपलब्ध नहीं हैं और चयन प्रक्रिया से बाहर हैं। विक्रमजीत सिंह, शारिज अहमद, बेन फ्लेचर, फ्रेड क्लासेन और टिम प्रिंगल को 30 अगस्त से सिलहट में शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है।

विक्रमजीत, क्लासेन और प्रिंगल पिछले साल अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टी20 विश्व कप में खेलने वाली नीदरलैंड टीम का हिस्सा थे और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का एक और मौका मिलेगा। लेग स्पिनर शारिज और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फ्लेचर को भी आगे मौके दिए जाने की संभावना है। आईसीसी के अनुसार अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज स्कॉट एडवर्ड्स टीम की कप्तानी करेंगे जबकि आक्रामक बल्लेबाज मैक्स ओ'डॉड डच टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल होंगे।

बांग्लादेश टी20आई श्रृंखला के लिए नीदरलैंड टीम :

स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान), शारिज़ अहमद, नोआ क्रोज़, डैनियल डोरम, आर्यन दत्त, बेन फ्लेचर, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, रयान क्लेन, तेजा निदामानुरु, मैक्स ओ'डोड, टिम प्रिंगल, विक्रम सिंह, पॉल वैन मीकेरेन, साकिब जुल्फिकार।