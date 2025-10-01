कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया) : अनुभवी ऑफ-स्पिनर नाथन लियोन ने ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में स्पिनरों के महत्व पर जोर दिया और बताया कि कैसे स्पिन में विविधता खेल की गति को बदल सकती है और खेल को प्रभावित कर सकती है। लियोन ने कहा, 'आप स्पिनर से पूछ रहे हैं कि क्या वे एक स्पिनर चुनना चाहते हैं। मेरे लिए, हां, आप हर टीम में एक स्पिनर चुन रहे हैं। विविधता, यह खेल की पूरी गति को बदल देती है। मुझे लगता है कि अगर स्पिनरों का कौशल अनुकूल हो, तो वे यहां बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।'

उन्होंने कहा, 'मैं यहीं पला-बढ़ा हूं। मैं बिना स्पिन वाले विकेटों पर खेलने को समझता हूं और इसी के इर्द-गिर्द मैंने अपनी कला को विकसित किया है। मुझे सबसे पहले तो टिके रहने का तरीका ढूंढना पड़ा, साथ ही मौके बनाने और दबाव बनाने का भी, और यह ऐसा कुछ है जिसका मुझे पूरा आनंद मिलता है और मैं ऐसा करता रहूंगा।'

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज 2025 इस साल के अंत में नवंबर से जनवरी 2026 तक खेली जाएगी। श्रृंखला का पहला मैच पर्थ (21-25 नवंबर) में खेला जाएगा, इसके बाद ब्रिस्बेन (4-8 दिसंबर), एडिलेड (17-21 दिसंबर), मेलबर्न (26-31 दिसंबर) और सिडनी (4-8 जनवरी) में खेल होंगे।

इस महीने की शुरुआत में इंग्लैंड ने 16 सदस्यीय मजबूत एशेज टीम की घोषणा की, जहां बेन स्टोक्स को कप्तान घोषित किया गया और हैरी ब्रुक को ओली पोप की जगह उनका डिप्टी घोषित किया गया। इंग्लैंड के पास तेज गेंदबाजी के कई विकल्प हैं, जिनमें आर्चर, वुड, कप्तान स्टोक्स के साथ-साथ तेज गेंदबाजों की एक नई फसल, गस एटकिंसन, जोश टंग और ब्रायडन कार्स शामिल हैं। इंग्लैंड के लिए यह 2011 के बाद पहली और 2015 के बाद पहली बार विदेशी धरती पर एशेज सीरीज जीतने का मौका होगा। कप्तान बेन स्टोक्स और कोच ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में यह उनके 'बैजबॉल' क्रिकेट स्कूल की कठिन, तेज और उछाल भरी ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में अंतिम परीक्षा होगी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम :

बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, बेन डकेट, विल जैक्स, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वुड।