स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जा रहे वॉर्म-अप मुकाबलों में India A के ओपनर एन जगदीशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुर्खियां बटोर ली हैं। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में जगदीशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ महज 47 गेंदों में शतक जड़ दिया।

तमिलनाडु के इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने अपनी विस्फोटक पारी में 11 चौके और 5 छक्के लगाए। वह इस साल हुए IPL 2026 मिनी ऑक्शन में अनसोल रहे थे, लेकिन इस पारी से उन्होंने चयनकर्ताओं को जोरदार संदेश दे दिया है।

प्रियांश आर्य के साथ तेज शुरुआत

जगदीशन ने IPL स्टार प्रियांश आर्य के साथ पारी की शुरुआत की और शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। उनकी बल्लेबाजी हाल ही में भारत की सीनियर टीम द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20I सीरीज की याद दिलाती रही।

आयुष बदोनी की ताबड़तोड़ फिफ्टी

जगदीशन की इस शतकीय पारी को कप्तान आयुष बदोनी का शानदार साथ मिला। बदोनी ने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जिसमें 4 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उनकी तेजतर्रार बल्लेबाजी ने USA के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया।

इंग्लैंड टेस्ट टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं जगदीशन

30 वर्षीय एन जगदीशन पिछले साल से लगातार राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की नजरों में हैं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। जुलाई 2025 में खेले गए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान उन्हें ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया था।

वर्तमान में जगदीशन BCCI द्वारा चुनी गई 15 सदस्यीय India A टीम का हिस्सा हैं।

नामीबिया से भी खेलेगी India A

India A टीम इस वॉर्म-अप दौरे में नामीबिया के खिलाफ भी एक अभ्यास मैच खेलेगी, जो बेंगलुरु में आयोजित होगा। USA और नामीबिया दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली सीनियर भारतीय टीम से भिड़ेंगी।

भारत को ग्रुप A में रखा गया है और टीम अपना पहला मुकाबला शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ खेलेगी।

तिलक वर्मा की वापसी

करीब एक महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे तिलक वर्मा ने भी सधी हुई पारी खेली। पेट की सर्जरी से उबरने के बाद तिलक ने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में 38 रन बनाए, इससे पहले वह शुभम रंजन की गेंद पर आउट हुए।