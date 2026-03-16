स्पोर्ट्स डेस्क : हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और इतिहास में पहली बार लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली टीम बनी। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। इसके बावजूद फरवरी महीने के लिए घोषित ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की शॉर्टलिस्ट में किसी भी भारतीय पुरुष क्रिकेटर को जगह नहीं मिली, जिससे क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है।

भारत की ऐतिहासिक जीत

8 मार्च को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना खिताब बचाने वाली पहली टीम बन गया। टीम के कई खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।

टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी

भारत की जीत के बाद कई भारतीय खिलाड़ियों को International Cricket Council की ‘टीम ऑफ द टूर्नामेंट’ में शामिल किया गया। इस सूची में Ishan Kishan, Sanju Samson, Hardik Pandya और Jasprit Bumrah जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल थे। हालांकि, इन शानदार प्रदर्शनों के बावजूद इनमें से कोई भी खिलाड़ी फरवरी के ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया।

फरवरी के लिए ये खिलाड़ी हुए नॉमिनेट

पुरुष वर्ग में फरवरी महीने के लिए तीन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें पाकिस्तान के Sahibzada Farhan, इंग्लैंड के Will Jacks और अमेरिका के Shadley van Schalkwyk शामिल हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने हालिया अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है।

फरहान का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

साहिबज़ादा फरहान इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 160.25 के स्ट्राइक रेट और 76.60 की औसत से कुल 383 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक ही T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जो पहले Virat Kohli के नाम था। इसके अलावा फरहान पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप इतिहास में एक ही टूर्नामेंट में दो शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए।

विल जैक्स का शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन

इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स ने भी टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 173.21 के स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाए और साथ ही गेंदबाजी में 11 विकेट भी लिए। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रहा। जैक्स टूर्नामेंट के दौरान चार बार ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ अवॉर्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने।

वैन शाल्कविक की घातक गेंदबाजी

अमेरिका के तेज गेंदबाज शैडली वैन शाल्कविक ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 7.76 की इकॉनमी रेट से 13 विकेट हासिल किए। उनके प्रदर्शन में भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए दो शानदार चार विकेट भी शामिल हैं, जिसने उन्हें इस सूची में जगह दिलाई।