स्पोर्ट्स डेस्क : WPL 2026 में ऐतिहासिक लम्हा देखने को मिला, जब मुंबई इंडियंस (MI) की स्टार ऑलराउंडर नैट साइवर-ब्रंट ने विमेंस प्रीमियर लीग का पहला शतक जड़ दिया। यह कारनामा उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ किया और अपनी इस पारी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया।

WPL को मिला पहला शतकवीर

वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेले गए मैच 16 में, टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत संभली हुई रही। नैट साइवर-ब्रंट ने पारी को संभालते हुए पहले 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और फिर आक्रामक अंदाज़ अपनाते हुए 57 गेंदों में शतक जड़ दिया। इस पारी के साथ वह WPL इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं और टूर्नामेंट की रन लिस्ट में भी शीर्ष पर पहुंच गईं।

90s का ‘श्राप’ तोड़ा

इससे पहले इसी सीज़न में सोफी डिवाइन और स्मृति मंधाना 90 के स्कोर पर आउट हो चुकी थीं। हालांकि, साइवर-ब्रंट ने संयम बनाए रखा और 90 के दशक में फंसने से बचते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने 16 चौके और एक छक्का जड़ते हुए नाबाद 100 रन बनाए।

मुंबई इंडियंस का विशाल स्कोर

साइवर-ब्रंट की शानदार पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। ब्रेक के दौरान उन्होंने कहा कि वह 90s के ‘कर्स’ से वाकिफ थीं और टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने पर फोकस कर रही थीं।

पहला T20 शतक, खास जश्न

यह शतक कई मायनों में खास रहा। नैट साइवर-ब्रंट का यह T20 क्रिकेट में पहला शतक था, स्टैंड्स में मौजूद उनकी साथी और पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर कैथरीन साइवर-ब्रंट इस पल की गवाह बनीं, साइवर-ब्रंट ने कहा, 'कैथरीन चाहती थीं कि मैं शतक पूरा करूं और खुशी है कि मैं ऐसा कर पाई। यह मेरा पहला T20 शतक है और उम्मीद है आखिरी नहीं होगा।'

ऋचा घोष की संघर्षपूर्ण पारी, लेकिन जीत से दूर RCB

200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB की ओर से ऋचा घोष ने जोरदार संघर्ष किया, लेकिन उनकी पारी टीम को जीत तक नहीं ले जा सकी। मुंबई इंडियंस ने दबाव बनाए रखा और अंत में RCB को 15 रन से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

RCB को लगातार दूसरी हार

इस हार के साथ RCB को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत चार लगातार जीत के साथ की थी, लेकिन अब उसकी लय लड़खड़ा गई है।