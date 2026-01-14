स्पोर्ट्स डेस्क: मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वूमेन्स प्रीमियर लीग (WPL) में एक और यादगार पारी खेलते हुए टीम को गुजरात जायंट्स के खिलाफ रिकॉर्ड रनचेज में शानदार जीत दिलाई। हरमनप्रीत की नाबाद 71 रन की पारी की बदौलत मुंबई ने 192 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। यह WPL में मुंबई इंडियंस का अब तक का सबसे सफल रनचेज रहा।

गुजरात जायंट्स का बड़ा स्कोर

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 192/5 रन बनाए। टीम की ओर से अंत में जॉर्जिया वेयरहैम (43*) और भारती फुलमाली (36*) ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। फुलमाली को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजने का फैसला सही साबित हुआ, उन्होंने महज 15 गेंदों में तीन छक्के और तीन चौके जड़ते हुए अंतिम तीन ओवरों में टीम के खाते में 49 रन जोड़े।

मुंबई की खराब शुरुआत, फिर संभली पारी

192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही और पावरप्ले के भीतर ही दोनों ओपनर 37 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर ने पारी को संभालते हुए 44 गेंदों पर 72 रन की अहम साझेदारी की। अमनजोत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ढीली गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया, जबकि हरमनप्रीत ने बड़े शॉट्स लगाकर रन गति बनाए रखी।

हरमनप्रीत का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

हरमनप्रीत कौर ने सिर्फ 33 गेंदों में अपना 10वां WPL अर्धशतक पूरा किया और इसके साथ ही वह WPL में 1000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने 43 गेंदों पर 71 रन नाबाद बनाए, जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल रहे।

अमनजोत (40 रन) के आउट होने के बाद निकोल कैरी (37*) ने हरमनप्रीत का शानदार साथ निभाया। दोनों के बीच 43 गेंदों में नाबाद 84 रन की साझेदारी हुई और मुंबई ने 4 गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली। गौरतलब है कि हरमनप्रीत को शुरुआती दौर में दो जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया।

गुजरात की पारी पर एक नजर

गुजरात जायंट्स की शुरुआत बेथ मूनी और कनिका आहूजा ने शानदार अंदाज में की। मूनी ने 24 गेंदों पर 32 रन, जबकि आहूजा ने 9 गेंदों पर 20 रन बनाए और पावरप्ले में स्कोर 62/1 तक पहुंचा। इसके बाद एशली गार्डनर ने पारी को संभाला, लेकिन निकोल कैरी और अमेलिया केर की सटीक गेंदबाजी ने गुजरात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

संक्षिप्त स्कोर

गुजरात जायंट्स: 192/5 (20 ओवर)

– जॉर्जिया वेयरहैम 43*, भारती फुलमाली 36*

मुंबई इंडियंस: 193/3 (19.2 ओवर)

– हरमनप्रीत कौर 71* , अमनजोत कौर 40