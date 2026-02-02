मुंबई : कप्तान शारदुल ठाकुर और भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को 6 फरवरी से कर्नाटक के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई की टीम में शामिल किया गया है। सोमवार को मुंबई क्रिकेट संघ ने इस अहम मुकाबले के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की।

मुंबई बनाम कर्नाटक: एमसीए-बीकेसी में होगा क्वार्टर फाइनल

मुंबई और कर्नाटक के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला 6 से 10 फरवरी तक एमसीए-बीकेसी मैदान पर खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू होने के कारण इस मैच का आयोजन बीकेसी मैदान पर किया जाएगा।

ग्रुप स्टेज में मुंबई का शानदार प्रदर्शन

मुंबई ने चार जीत और तीन ड्रॉ के साथ एलीट ग्रुप-डी में शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं कर्नाटक ने ग्रुप-ए के अपने आखिरी लीग मैच में पंजाब पर रोमांचक जीत दर्ज कर अंतिम आठ में जगह बनाई।

जायसवाल का रणजी में दूसरा मुकाबला

रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में यशस्वी जायसवाल दूसरी बार मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले उन्होंने राजस्थान के खिलाफ पहले दौर का मुकाबला खेला था। ग्रुप चरण के दूसरे दौर में उनकी उपलब्धता की पुष्टि समय पर न होने के कारण मुंबई क्रिकेट संघ और सीनियर चयन पैनल ने उन्हें उस चरण के लिए टीम में शामिल नहीं किया था। गौर है कि जायसवाल टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं।

शारदुल ठाकुर संभालेंगे कप्तानी

मुंबई की नियमित कप्तान सिद्धेश लाड की चोट के चलते टीम की अगुआई एक बार फिर शारदुल ठाकुर करेंगे। लाड को विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद शारदुल को कप्तानी सौंपी गई थी।

रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लिए मुंबई टीम

शारदुल ठाकुर (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अखिल हेरवादकर, आकाश आनंद, हार्दिक तमोरे, साईराज पाटिल, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, ओंकार तरमाले, दिव्यांश सक्सेना, सूर्यांश शेडगे।