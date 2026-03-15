स्पोर्ट्स डेस्क : पाकिस्तान के स्टार स्पिनर अबरार अहमद रविवार को सुर्खियों में आ गए जब उन्हें ‘द हंड्रेड’ लीग की नीलामी में सनराइजर्स लीड्स ने 1,90,000 पाउंड (करीब 2.34 करोड़ रुपये) में खरीदा। यह रकम उन्हें टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ियों में शामिल करती है। हालांकि इतनी बड़ी बोली लगने के बावजूद यह संभावना जताई जा रही है कि अबरार शायद इस टूर्नामेंट में खेल ही न पाएं। इसकी वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल से जुड़ा टकराव बताया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल बना सबसे बड़ी बाधा

अबरार अहमद के ‘द हंड्रेड’ में खेलने की राह में सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान टीम का अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान टीम को 15 जुलाई से 7 अगस्त के बीच वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। वहीं ‘द हंड्रेड’ लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी। इन तारीखों के टकराव के कारण PCB अबरार को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने में हिचकिचा सकता है, क्योंकि बोर्ड आमतौर पर राष्ट्रीय टीम को प्राथमिकता देता है।

एक सूत्र ने बताया, 'संभव है कि अबरार ‘द हंड्रेड’ में न खेलें, क्योंकि उसी समय पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज है।'

फिर भी 50-50 है खेलने की संभावना

हालांकि पूरी तरह से उम्मीद खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार अबरार के एजेंट ने उन्हें नीलामी में शामिल किया था, जिसका मतलब है कि उन्हें NOC मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अबरार का PCB प्रमुख के साथ अच्छा रिश्ता है, इसलिए अभी उनकी उपलब्धता को लेकर स्थिति 50-50 मानी जा रही है।

सनराइजर्स लीड्स के लिए अहम खिलाड़ी

सनराइजर्स लीड्स के लिए अबरार अहमद को टीम में शामिल करना रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। टीम के मुख्य कोच डेनियल विटोरी ने बताया कि नीलामी में इंग्लैंड के स्टार स्पिनर आदिल राशिद को न खरीद पाने के बाद टीम को एक क्वालिटी स्पिनर की जरूरत थी।

विटोरी ने कहा, 'जब हम आदिल राशिद को नहीं ले पाए तो हमारी प्राथमिकता एक अच्छे स्पिनर को खरीदने की थी। स्थानीय बाजार में हमें वह गुणवत्ता नहीं मिली, इसलिए हमें विदेशी खिलाड़ियों की ओर जाना पड़ा। रिषाद हुसैन, उस्मान तारीक और अबरार अहमद हमारे रडार पर थे।' अबरार फिलहाल टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में दुनिया के तीसरे नंबर के गेंदबाज हैं, इसलिए उन्हें टीम के लिए बड़ा हथियार माना जा रहा है।

यूके में ‘सनराइजर्स’ ब्रांड का बड़ा निवेश

अबरार की खरीद उस समय हुई है जब सन टीवी ग्रुप ने यूके क्रिकेट मार्केट में बड़ा निवेश किया है। ग्रुप ने ‘द हंड्रेड’ फ्रेंचाइजी (पहले नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स) में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ECB से 49% और यॉर्कशायर से 51% हिस्सेदारी मिलाकर लगभग 100 मिलियन पाउंड में यह डील पूरी हुई।

पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बढ़ रहे कॉन्ट्रैक्ट विवाद

अबरार अहमद का मामला हाल के दिनों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट विवादों की कड़ी भी माना जा रहा है। हाल ही में PCB ने जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी, क्योंकि उन्होंने PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर IPL खेलने का फैसला किया था। इसके अलावा क्रिकेट जगत में हाल ही में “स्पिरिट ऑफ द गेम” को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है, जब सलमान आगा के रन-आउट विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

अब PCB के फैसले पर टिकी सबकी नजर

अब पूरी नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंतिम फैसले पर टिकी है। अगर PCB अबरार अहमद को NOC देता है तो वह ‘द हंड्रेड’ में अपनी कीमत को सही साबित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। लेकिन अगर बोर्ड ने उन्हें राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी निभाने के लिए रोका, तो ‘द हंड्रेड’ के इतिहास के सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी को इस लीग से बाहर भी रहना पड़ सकता है।