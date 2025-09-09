स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल का मानना ​​है कि यूएई की पिचें इसी साल मार्च में समाप्त हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की पिचों से काफी अलग होंगी। इस वजह से हो सकता है कि भारतीय टीम टूर्नामेंट के मैचों में अपने तीनों स्पिनरों का इस्तेमाल न करे। मोर्कल ने यह भी कहा कि इस मामले पर अंतिम फैसला अभी लिया जाना बाकी है।

भारत ने इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल तीन स्पिनरों को चुना हैं। लेकिन मोर्केल के अनुसार वे अपने पहले मैच में इन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच चैंपियंस ट्रॉफी की तुलना में कहीं ज्यादा हरी भरी है।

मोर्केल ने कहा, 'हमें फिर से जाकर विकेट देखना होगा। मुझे लगता है कि जब उस समय चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी तब यहां की पिचों पर काफी क्रिकेट खेला गया था और वे रुखी सी लग रहीं थी।'

उन्होंने आगे कहा, 'तो फिर आज रात हम पहली बार सतह पर नजर डालेंगे और मुझे लगता है कि मैदान पर काफी घास है। इसलिए पहले मैच से पहले हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। लेकिन फिलहाल योजना के लिहाज से हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और फिर मैच के दिन कोई फैसला लेंगे।'

यूएई खिलाफ मुकाबले पर मोर्केल ने कहा, 'उन्होंने अपने क्रिकेट में काफी प्रगति की है और हाल ही में एक नए ब्रांड का क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इस चुनौती के लिए उत्साहित हैं और निश्चित रूप से उन्हें हल्के में नहीं लेंगे। लेकिन हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी तीव्रता, हमारा निष्पादन। हां हम उनकी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन अंत में यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह का क्रिकेट खेलना चाहते हैं।'

गौर है कि भारत एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबले से करेगा। जिसके बाद 14 सितंबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगा। फिर ग्रुप चरण 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच के साथ समाप्त होगा।