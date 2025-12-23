सिडनी: एशेज 2025-26 में गब्बा में आठ विकेट से हार के बाद इंग्लैंड टीम नूसा गई, ताकि टीम को बाहरी शोर-शराबे से आराम मिल सके। लेकिन अब यह यात्रा विवादों में घिर गई है। रिपोर्टों के अनुसार टीम ने अत्यधिक शराब पी, जिस पर इंग्लैंड के क्रिकेट डायरेक्टर रॉब की ने जांच का आश्वासन दिया है।

रॉब की का बयान

रॉब की ने कहा, 'अगर लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी अत्यधिक शराब पी रहे थे, तो हम इसकी पूरी जांच करेंगे। किसी अंतरराष्ट्रीय टीम के लिए यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।' उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जानकारी उनके पास है, उसके अनुसार खिलाड़ी “अच्छी तरह व्यवस्थित” थे, लंच और डिनर समय पर किए और देर रात बाहर नहीं गए।

रॉब की ने यह भी जोड़ा कि यदि शराब पीने की हद पार हुई हो, तो यह समस्या होगी। उन्होंने कहा, 'मैं शराब संस्कृति का समर्थक नहीं हू। थोड़ी बहुत शराब ठीक है, लेकिन अत्यधिक बिल्कुल अस्वीकार्य है।'

दो युवा खिलाड़ियों को पहले ही चेतावनी

रॉब की ने यह भी बताया कि उन्होंने टी20 और वनडे कप्तान हैरी ब्रूक और युवा ऑलराउंडर जेकब बेथेल को पहले ही चेतावनी दी थी। एक वीडियो न्यूज़ीलैंड के तीसरे वनडे से पहले बार में शराब पीते हुए वायरल होने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। की ने कहा, 'डिनर पर एक ग्लास वाइन ठीक है, उससे ज्यादा तो गैरजिम्मेदाराना है। औपचारिक कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन अनौपचारिक चेतावनी दी गई।'

वार्म-अप मैच से इंग्लैंड ने किया बचाव

रॉब ने यह भी पुष्टि की कि इंग्लैंड के पास एशेज से पहले एडिलेड में वार्म-अप मैच खेलने का विकल्प था, लेकिन टीम ने इसे नहीं खेला। इसके बजाय, इंगलैंड लायंस के खिलाड़ियों के साथ इन्ट्रा-स्क्वाड मैच पर्थ में लिलैक हिल में खेला गया। रॉब ने आगे कहा, 'यदि हम वार्म-अप मैच खेलते, तो भी जरूरी नहीं कि हम अब 3-0 से आगे होते। खिलाड़ियों से अधिक प्रदर्शन निकालना हमारी जिम्मेदारी है।'

आगामी बॉक्सिंग डे टेस्ट

इंग्लैंड ने अभी तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का एलान नहीं किया है। उम्मीद की जा रही है कि शोएब बशीर और जेकब बेथेल इस सीरीज में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज करेंगे।