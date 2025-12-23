नई दिल्ली: हॉकी इंडिया लीग (HIL) में सूरमा हॉकी क्लब की पुरुष और महिला टीमों की कप्तानी फिर से हरमनप्रीत सिंह और सविता करेंगे। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत ने बताया कि टीम का नेतृत्व करना उनके लिए हमेशा विशेष अनुभव होता है।

पुरुष टीम की तैयारी

पुरुष टीम पिछले सत्र में तीसरे स्थान पर रही थी। हरमनप्रीत ने कहा, 'इससे हमें अपनी क्षमता का पता चला और आत्मविश्वास मिला। मेरा मानना है कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ टीमों को चुनौती देने का सही संयोजन है।' पुरुष टीम का पहला मुकाबला 4 जनवरी को चेन्नई में मौजूदा चैंपियन श्राची रार बंगाल टाइगर्स के खिलाफ होगा। टूर्नामेंट के मैच चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में खेले जाएंगे।

महिला टीम की कप्तानी और उप-कप्तान

महिला टीम की कमान सविता संभालेंगी, जबकि सलीमा टेटे को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। महिला टीम पिछले साल उपविजेता रही थी और सविता-सलीमा की अहम भूमिका रही थी। टीम का पहला मैच 29 दिसंबर को रांची में श्राची रार बंगाल टाइगर्स के खिलाफ खेला जाएगा। महिला टीम के सभी मैच रांची में होंगे।

टूर्नामेंट की तैयारी और उम्मीदें

सूरमा हॉकी क्लब दोनों टीमों में संतुलन और अनुभव का मिश्रण लेकर मैदान में उतरेगी। कप्तानों का मानना है कि सही रणनीति और टीम भावना से पुरुष और महिला दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन कर सकती हैं।