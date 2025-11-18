नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने 15 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने के लिए अपने देशवासियों का समर्थन करते हुए कहा कि अगर बेन स्टोक्स एंड कंपनी पर्थ में पहला टेस्ट जीत लेती है तो वह सीरीज जीत जाएगी। 2006-07 और 2013-14 में इंग्लैंड के विदेशी दौरे पर एशेज श्रृंखला में हिस्सा लेने वाले पनेसर का मानना ​​है कि मौजूदा टीम उन पिछली टीमों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से करारी हार का सामना करना पड़ा था।हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 2011 के बाद से इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी घरेलू टेस्ट नहीं हारा है, लेकिन पनेसर का मानना ​​है कि मेजबान टीम की बढ़ती चोटों की चिंताओं को देखते हुए इस बार मेहमान टीम का पलड़ा भारी है।

पनेसर ने कहा, 'आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, वहां न तो पैट कमिंस हैं और न ही जोश हेजलवुड। उनके पास एक सलामी बल्लेबाज है, जो डेविड वार्नर की जगह ले सकता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वह कैसे खेलेगा। पिछले कुछ सालों में उस्मान ख्वाजा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। सच कहूं तो इसलिए मुझे लगता है कि इंग्लैंड यहां बढ़त पर है, अगर इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच जीत जाता है (तो वे सीरीज जीत सकते हैं)।'

ऑस्ट्रेलिया के पास नाथन लियोन हैं जिनके नाम 562 टेस्ट विकेट हैं। पनेसर का मानना ​​है कि 22 वर्षीय इंग्लिश स्पिनर शोएब बशीर में अपने मैदान पर इस अनुभवी खिलाड़ी से बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता है, हालांकि बशीर ने 39 की औसत से केवल 68 टेस्ट विकेट लिए हैं। उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि वे (इंग्लैंड) ब्रिस्बेन में जीतेंगे, एडिलेड शायद ऑस्ट्रेलिया होगा, मेलबर्न और शायद फिर से ऑस्ट्रेलिया। अगर सिडनी में मुकाबला दो-दो का होता है, तो यह स्पिनरों की लड़ाई होगी और कौन जानता है हो सकता है शोएब बशीर भी वहां अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें, इसलिए मेरा मानना ​​है कि इंग्लैंड 3-2 या 3-1 से जीतेगा।' ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट शुक्रवार से पर्थ में शुरू होगा।