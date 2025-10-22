नई दिल्ली : इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही भारत की तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज़, विराट कोहली और रोहित शर्मा के करियर का अहम मोड़ साबित हो सकती है। उनका कहना है कि इन दोनों दिग्गजों का सीमित ओवरों का भविष्य अब बचे हुए दो मैचों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

लंबे अंतराल के बाद वापसी, पर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे

मार्च 2025 के बाद पहली बार एक साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लौटे कोहली और रोहित से भारतीय फैंस को धमाकेदार पारी की उम्मीद थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज़ पूरी तरह फ्लॉप रहे। रोहित शर्मा ने 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाए, जबकि विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में डीएलएस विधि से 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली। लगातार बारिश के कारण मैच को 26-26 ओवर का कर दिया गया था।

अब प्रदर्शन नहीं किया तो एडिलेड में दबाव बढ़ेगा : मोंटी पनेसर

आईएएनएस से बातचीत में मोंटी पनेसर ने साफ कहा, “विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए यह बहुत बड़ी सीरीज़ है। उन्हें अगले दो मैचों में ज़रूर प्रदर्शन करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए, तो एडिलेड उनके लिए ‘डू ऑर डाई’ सीरीज़ साबित होगी। भारत के पास अब कई युवा खिलाड़ी तैयार हैं, जो मौका मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।”

पनेसर ने यह भी कहा कि दोनों खिलाड़ी पहले ही भारत के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, उन्होंने वर्ल्ड कप और कई ऐतिहासिक मैच जिताए हैं लेकिन अब समय आ गया है कि वे अपने करियर के अंतिम चरण में खुद को फिर से साबित करें।

पर्थ में क्यों हारी टीम इंडिया?

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। पावरप्ले में ही शीर्ष क्रम ढह गया और टीम पूरे मैच में लय नहीं पकड़ सकी। बारिश ने मैच की रफ्तार और खिलाड़ियों के मनोबल दोनों को तोड़ा। परिणामस्वरूप भारत सिर्फ 130 रन के आसपास सिमट गया, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से हासिल कर लिया।

एडिलेड में अब “करो या मरो” की जंग

सीरीज़ का अगला मैच गुरुवार को एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला सिर्फ जीतने का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास लौटाने का भी मौका है। फैंस की निगाहें एक बार फिर विराट और रोहित पर टिकी होंगी, क्या ये दोनों सुपरस्टार अपने पुराने अंदाज में लौटेंगे या फिर यह सीरीज़ उनके एकदिवसीय सफर का आखिरी मोड़ बनेगी?