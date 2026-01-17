इंदौर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के निर्णायक तीसरे वनडे से पहले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का खुलकर समर्थन किया है। सिराज का मानना है कि जडेजा जैसे खिलाड़ी को लय में लौटने के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत होती है और उसके बाद वह पूरी तरह अलग नजर आते हैं।

जडेजा के फॉर्म को लेकर सिराज का भरोसा

सीरीज के पहले दो वनडे मैचों में रवींद्र जडेजा विकेट लेने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते उनके फॉर्म पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सिराज ने साफ कहा कि जडेजा की फॉर्म को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। सिराज ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि जडेजा की फॉर्म को लेकर कोई चिंता है। यह सिर्फ एक विकेट की बात है। एक बार जब आपको वह सफलता मिल जाती है, फिर आप एक बिल्कुल अलग गेंदबाज को देखेंगे।'

हालिया मैचों में जडेजा का प्रदर्शन

रवींद्र जडेजा हाल के मुकाबलों में बल्ले और गेंद दोनों से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। घरेलू मैदान पर उनका आखिरी वनडे अर्धशतक दिसंबर 2020 में आया था, जबकि भारत में उनका आखिरी वनडे शतक साल 2013 का है। गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने पिछले पांच वनडे मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले दो मुकाबलों में वह विकेटलेस रहे, जहां उन्होंने 44 और 56 रन लुटाए, जबकि बल्लेबाजी में 4 और 27 रन ही बना सके। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी वह तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट ही ले पाए थे।

फिर भी मजबूत है जडेजा का वनडे रिकॉर्ड

हालिया संघर्ष के बावजूद रवींद्र जडेजा का वनडे करियर रिकॉर्ड शानदार रहा है। उन्होंने अब तक 209 वनडे मैचों में लगभग 2,900 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 32 से ज्यादा का है। इसके साथ ही वह 232 विकेट भी अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाता है।

भारतीय गेंदबाजी यूनिट पर भी बोले सिराज

दूसरे वनडे में हार के बावजूद मोहम्मद सिराज ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि टीम ने दोनों मैचों में अच्छा क्रिकेट खेला है। सिराज ने कहा, 'पहले वनडे में हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों शानदार थीं। दूसरे मैच में भी शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नीतीश रेड्डी ने भी अहम योगदान दिया।'

सीरीज का निर्णायक मुकाबला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और निर्णायक वनडे 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है और दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी।