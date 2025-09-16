इस्लामाबाद (पाकिस्तान) : पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करके बवाल खड़ा कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम (Pehalgram Attack) में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) रविवार 14 सितम्बर को खेले गए एशिया कप के (Asia Cup 2025) विवादों से भरे मैच में भारत ने जीत दर्ज की।
मैच से पहले और बाद में हाथ मिलाना क्रिकेट में एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है। हालांकि दुबई में 7 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अपने समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने मैच के बाद की प्रस्तुति से अपना नाम वापस ले लिया। सूर्यकुमार पर एक पैनल चर्चा के दौरान यूसुफ की टिप्पणी के वायरल होने के बाद हाथ मिलाने का विवाद अब और भी बिगड़ गया है। यूसुफ अतिथि विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने के भारत के फैसले पर अपनी राय देने को कहा गया।
अपनी राय व्यक्त करते हुए यूसुफ ने सूर्यकुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिन्होंने नाबाद 47 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई और भारत पर बेईमानी का आरोप लगाया। यूसुफ ने कहा, 'भारत अपनी फिल्मी दुनिया से बच नहीं सकता। यूसुफ ने कहा उनके कप्तान ये सूअरकुमार है, जिस पर एंकर ने उन्हें सही करते हुए कहा, 'यह सूर्यकुमार यादव है।' यूसुफ ने आगे कहा, 'हां, मैंने यही कहा था, सूर्यकुमार यादव। हां, मैंने यही कहा था।' यूसुफ ने कहा, 'भारत को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वे मैच जीतने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अंपायर का इस्तेमाल करना और रेफरी को अपनी मर्जी से काम करने के लिए प्रताड़ित करना।'
हाथ मिलाने का विवाद तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर ICC आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित ACC कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार नहीं करेगी और PCB के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें रेफरी को बाहर किए जाने की बात कही गई थी।