नवी मुंबई: पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का मानना है कि अगर सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल अपनी टखने की चोट से नहीं उबर पाती हैं, तो हरलीन देओल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ पारी का आगाज करना चाहिए। प्रतीका को रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के दौरान फील्डिंग करते समय दाहिने टखने में चोट लगी थी।

मिताली ने कहा, 'अगर प्रतीका 30 तारीख तक फिट नहीं होतीं, तो हरलीन सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। वह तीसरे नंबर पर आती हैं और नई गेंद का सामना करने में सहज हैं।'

उन्होंने यह भी जोड़ा कि बांग्लादेश के खिलाफ अमनजोत कौर को ओपनिंग पर भेजना “हैरान करने वाला फैसला” था। मिताली के मुताबिक, 'यह हरलीन के लिए स्मृति के साथ ओपनिंग का बढ़िया मौका था। अमनजोत को तीसरे नंबर पर भेजा जा सकता था। उमा छेत्री एक और विकल्प हो सकती हैं।'

गौर है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। मैच को कई बार रोकना पड़ा और आखिरकार लगातार बारिश के कारण मुकाबला रद्द कर दिया गया।