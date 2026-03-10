नई दिल्ली : पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कंफर्म किया है कि बुधवार को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले तीन मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में जब टीम बांग्लादेश का सामना करेगी तो तीन खिलाड़ी 50 ओवर के फॉर्मेट में अपना डेब्यू करेंगे। कप्तान के मुताबिक साहिबज़ादा फरहान, जो हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने माज सदाकत और शमील हुसैन के साथ सिर्फ सात मैचों में रिकॉर्ड 383 रन बनाए थे, ODI में टीम के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे।

अफरीदी ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में द डेली स्टार के हवाले से कहा, 'बेशक, तीन डेब्यू होंगे। साहिबज़ादा T20 और पाकिस्तान के लिए लिस्ट ‘A’ क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर हैं। माज सदाकत ओपनिंग करेंगे और शमील हुसैन वन डाउन पर खेलेंगे। ये तीनों अपना डेब्यू करेंगे। उम्मीद है, वे अपना गेम खेलेंगे और अपनी स्किल्स दिखाएंगे।'

उन्होंने आगे कहा, 'हम उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं, सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए। उन्हें यहां खेलने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने यहां बांग्लादेश लीग खेली है। साहिबजादा और माज यहां खेल चुके हैं और पिछले साल कुछ और लोग भी शामिल थे। वे ग्राउंड्स और कंडीशंस से परिचित हैं और मुझे उम्मीद है कि वे अपना बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे।'

पाकिस्तान ODI फॉर्मेट में अच्छी फॉर्म में है। टीम ने पिछली दो सीरीज में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को घर में हराया है, जबकि बांग्लादेश ने पिछली वनडे सीरीज़ में वेस्टइंडीज को हराया है। हाल के फॉर्म के बारे में बात करते हुए शाहीन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका में होने वाले आने वाले ODI वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी के लिए दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होगा।

उन्होंने कहा, 'कोई भी टीम अपने घर में मजबूत होती है। बांग्लादेश एक अच्छी टीम है और उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा खेला। लेकिन हम भी तैयार हैं। हमने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ पिछली दो वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सीरीज के लिए अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने बाबर आजम, फखर जमान और सैम अयूब को टीम से बाहर कर दिया है।