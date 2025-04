मुंबई : मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या ने रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एकतरफा मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद कहा कि वे सरल क्रिकेट खेलने और अपनी रणनीति को कार्यान्वियत करने पर ध्यान लगा रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा (नाबाद 76 रन) और सूर्यकुमार यादव (नाबाद 68 रन) के नाबाद अर्धशतकों तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 54 गेंद में 114 रन की अटूट साझेदारी से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। रोहित शर्मा को ‘प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार दिया गया।



पंड्या ने मैच के बाद कहा कि हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह से बड़ी स्कोरिंग पिच पर हमने गेंदबाजी और फिर बाद में लक्ष्य हासिल किया वो बेहद अच्छा है। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो जब लय में होते हैं तो विपक्षी टीम के हाथों से छीनकर अपने दम पर जीत दिला देते हैं। हर खिलाड़ी अपना योगदान दे रहा है। सूर्यकुमार यादव भी आज शानदार थे। हम बुनियादी बातों पर टिके हुए हैं। हम सरल क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी योजनाओं पर टिके हुए हैं। पीछे मुड़कर देखें तो हां, तेज गेंदबाजों ने कुछ रन दिए, लेकिन दिन के अंत में 175-180 का स्कोर औसत से कम था। मुझे लगता है कि हम जीत से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन हमें चीजों को एक साथ जोड़ना था।

