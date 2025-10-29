Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबलों को लेकर अपनी भविष्यवाणियां साझा की हैं। दो बार विश्व कप जीतने और पांच बार टी20 विश्व कप चैंपियन रह चुकीं लैनिंग ने कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में जीत का संतुलन और गहराई है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट, दक्षिण अफ्रीका के लिए मैरिज़ेन कैप, भारत के लिए हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेथ मूनी को निर्णायक खिलाड़ी बताया, जो अपनी टीमों के प्रदर्शन पर गहरा असर डाल सकते हैं। 

इंग्लैंड की गहराई बनाएगी बढ़त

मेग लैनिंग ने इंग्लैंड की टीम को पहले सेमीफाइनल में जीत का प्रबल दावेदार बताया। उनके अनुसार, इंग्लैंड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में गहराई और संतुलन टीम की सबसे बड़ी ताकत है। लैनिंग ने कहा, “मुझे लगता है कि इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहा है।” उन्होंने इंग्लैंड की तीन प्रमुख खिलाड़ियों नेट साइवर-ब्रंट, हीथर नाइट और सोफी एक्लेस्टोन की तारीफ करते हुए कहा कि अगर अन्य खिलाड़ी भी योगदान देते हैं, तो इंग्लैंड एक “काफी खतरनाक टीम” साबित हो सकती है।

हीथर नाइट होंगी इंग्लैंड की कुंजी

लैनिंग का मानना है कि इंग्लैंड की पूर्व कप्तान हीथर नाइट का शांत स्वभाव और अनुभव बड़े मैचों में टीम को संतुलन प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, “हीथर नाइट का स्वभाव बहुत शांत है, जो नॉकआउट मैचों में बेहद जरूरी होता है।” लैनिंग के मुताबिक, नाइट की उपस्थिति नेट साइवर-ब्रंट पर से दबाव कम करती है और उन्हें खुलकर खेलने का मौका देती है। उन्होंने नाइट को इंग्लैंड की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताया।

दक्षिण अफ्रीका के लिए मैरिज़ेन कैप होंगी गेम चेंजर

लैनिंग ने दक्षिण अफ्रीका की स्टार ऑलराउंडर मैरिज़ेन कैप को “सबसे निर्णायक खिलाड़ी” बताया। लैनिंग ने कहा, “कैप बल्ले और गेंद दोनों से खेल पर असर डाल सकती हैं। जब उनकी आंखों में आग होती है, तो वह पूरी टीम की ऊर्जा बढ़ा देती हैं।” उन्होंने माना कि अगर कैप शुरुआती ओवरों में प्रभाव डालती हैं, तो दक्षिण अफ्रीका आत्मविश्वास हासिल कर सकता है और विपक्ष को चौंका सकता है।

भारत के लिए हरमनप्रीत कौर पर उम्मीदें टिकीं

लैनिंग ने कहा कि भारत घरेलू दर्शकों के सामने खतरनाक टीम है, लेकिन घायल ओपनर प्रतिका रावल की अनुपस्थिति टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, “इंडिया के लिए मैं हरमनप्रीत कौर को चुनूंगी। उन्होंने अच्छा टूर्नामेंट खेला है, लेकिन अभी तक किसी मैच पर पूरी तरह हावी नहीं हुई हैं।” लैनिंग ने चेताया कि जब हरमनप्रीत अपनी लय में आती हैं, तो उन्हें रोकना लगभग असंभव होता है। उनके मुताबिक, यह वही मैच हो सकता है जहां कप्तान अपनी पूरी ताकत से खेलें।

ऑस्ट्रेलिया की गहराई बनी ताकत

लैनिंग ने अपनी पूर्व टीम ऑस्ट्रेलिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी टीम में जबरदस्त गहराई और लचीलापन है। उन्होंने कहा, “ऑस्ट्रेलिया एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। अगर शुरुआती विकेट गिरते भी हैं, तो निचले क्रम के बल्लेबाज मैच को मोड़ सकते हैं।” उन्होंने बेथ मूनी को ऑस्ट्रेलिया की “सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी” बताया जो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकती हैं और टीम को संकट से निकाल सकती हैं।