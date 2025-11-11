स्पोर्ट्स डेस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 से पहले टीमों के रिटेंशन की घोषणा को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी बीच, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर और जियोस्टार एक्सपर्ट मैथ्यू हेडन ने मुंबई इंडियंस (MI) की रणनीति पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हेडन का मानना है कि MI अगर ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर जैसे दिग्गज गेंदबाजों को अस्थायी रूप से रिलीज करती है और फिर उन्हें कम कीमत पर वापस खरीदती है, तो यह कदम टीम की बेंच स्ट्रेंथ को और मज़बूत कर सकता है। इससे टीम को आगामी सीजन में क्वालिटी बैकअप खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए अधिक फंड मिलेगा।

मुंबई इंडियंस के पास संतुलित स्क्वाड

मुंबई इंडियंस हमेशा से IPL की सबसे संतुलित टीमों में से एक रही है। कप्तान हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस टीम के पास जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, रीस टॉपले और युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार जैसे कई क्वालिटी पेसर मौजूद हैं। हेडन का कहना है कि यह गहराई टीम को एक मजबूत प्रतियोगी बनाती है, लेकिन इसी के साथ कुछ मुश्किल फैसले भी सामने लाती है, खासकर जब वेतन सीमा (salary cap) को ध्यान में रखा जाए।

ट्रेंट बोल्ट की स्थिति पर हेडन की राय

मैथ्यू हेडन ने ट्रेंट बोल्ट को लेकर कहा कि उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने पिछले सीज़न में 16 मैचों में 22 विकेट लेकर IPL 2025 के चौथे सबसे सफल गेंदबाज का स्थान हासिल किया था। पावरप्ले ओवर्स में उनकी स्विंग और नियंत्रण ने विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। फिर भी, 12.5 करोड़ रुपए की बड़ी कीमत टीम प्रबंधन के लिए चुनौती बन सकती है। हेडन का सुझाव है कि MI बोल्ट को रिलीज़ कर सकती है और नीलामी में उन्हें कम कीमत पर फिर से खरीद सकती है। इससे उन्हें अन्य क्षेत्रों विशेष रूप से मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर स्लॉट्स को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त फंड मिलेगा।

दीपक चाहर पर निर्णय की आवश्यकता

हेडन ने दीपक चाहर की स्थिति पर भी ध्यान दिलाया। चाहर ने पिछले सीज़न में 14 मैचों में 11 विकेट लिए थे और टीम के लिए उपयोगी रहे। हालांकि, चोटों के कारण उनका प्रदर्शन अस्थिर रहा है। MI उन्हें रिलीज कर दोबारा खरीदकर एक संतुलित जोखिम उठा सकती है। हेडन के अनुसार, “दीपक एक बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हैं, लेकिन उनकी फिटनेस रिकॉर्ड को देखते हुए बैकअप तैयार रखना जरूरी है। उन्हें रिलीज कर कम कीमत पर वापस खरीदना, टीम की रणनीतिक बुद्धिमत्ता दिखाएगा।”

इंजरी मैनेजमेंट और बैकअप स्ट्रेंथ का महत्व

हाल के वर्षों में दीपक चाहर और रीस टॉपले जैसे खिलाड़ियों को चोटों से जूझना पड़ा है। ऐसे में मुंबई इंडियंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास मजबूत बैकअप खिलाड़ी हों। अगर प्रमुख गेंदबाज किसी सीज़न में अनुपलब्ध हो जाएं, तो टीम को तुरंत विकल्प मिल सके। हेडन ने कहा कि IPL जैसी लंबी और प्रतिस्पर्धी लीग में बेंच स्ट्रेंथ चैंपियन टीम की पहचान होती है।

पिछला सीजन और आगे की उम्मीदें

पिछले सीजन में MI ने अपने तेज गेंदबाजों के दम पर शानदार प्रदर्शन किया और प्लेऑफ तक पहुंची, लेकिन क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स से हारकर बाहर हो गई। अब टीम अगले साल पाँचवीं ट्रॉफी जीतने के सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। हेडन के सुझाव अगर लागू होते हैं, तो मुंबई इंडियंस न केवल वित्तीय रूप से अधिक संतुलित हो सकती है, बल्कि एक और खिताब जीतने के लिए गहराई में भी मजबूत टीम के रूप में उभर सकती है।