मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीत पर बधाई दी और उनकी उपलब्धि को मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तीन खिलाड़ियों, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को महाराष्ट्र सरकार द्वारा नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस शानदार सफलता के लिए भारतीय टीम की प्रशंसा की। रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत ने खचाखच भरे दर्शकों के सामने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली महिला विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करने के बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम शाम को नई दिल्ली पहुंचेगी और बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगी।

रविवार को रोमांचक फाइनल में भारत ने शेफाली वर्मा के 87(78) और दीप्ति शर्मा के 58 रनों की बदौलत 298/7 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 101(98) की शानदार पारी खेलकर अकेले दम पर जीत का नेतृत्व किया जबकि उनकी बाकी हमवतन भारतीय स्पिन आक्रमण के सामने बिखर गईं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा ने आखिरी झटका दिया और भारत में उत्साह की लहर दौड़ गई।

भारत ने खुशी के पल को और बढ़ाने के लिए स्टेडियम के अंदर विजय लैप लिया। पूर्व क्रिकेटर झूलन गोस्वामी और मिताली राज जीत के जश्न में शामिल हुईं और नम आंखों से प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। पूर्व भारतीय पुरुष टीम के कप्तान रोहित शर्मा, जो अपने परिवार के साथ स्टेडियम में मौजूद थे, भावुक नजर आए। भारतीय महिला टीम भी पहला महिला विश्व कप खिताब जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मंगलवार को मुंबई से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना होगी।

