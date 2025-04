मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का रोमांच चरम पर है और पहले ओवर में विकेट लेने की रेस में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद सबसे आगे चल रहे हैं। इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पहले ओवर में शानदार 4 विकेट चटकाए हैं, जिससे वे पावरप्ले में सबसे खतरनाक गेंदबाज बन गए हैं। आईपीएल में आम तौर पर पहली ओवर में विकेट चटकाने का ट्रेंड भुवनेश्वर कुमार ने शुरू किया था लेकिन जब से ट्रेंट बोल्ट आए हैं वह इस रिकॉर्ड में मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। लेकिन इस सीजन में खलील ही उनकी गद्दी संभालते नजर आ रहे हैं।



बहरहाल, खलील से ठीक पीछे हैं राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने पहले ओवर में 3 विकेट हासिल किए हैं और अपनी रफ्तार व सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान किया है। तीसरे स्थान पर तीन गेंदबाज - ट्रेंट बोल्ट (मुंबई इंडियंस), शार्दूल ठाकुर (लखनऊ सुपर जायंट्स) और मोहम्मद सिराज (गुजरात टाइटंस) - हैं, जिन्होंने 2-2 विकेट लिए हैं। ये गेंदबाज शुरुआती झटके देकर बल्लेबाजी लाइन-अप को हिलाने में माहिर रहे हैं।

Khaleel Ahmed to Markram, out Caught by Tripathi#LSGvCSK #LSGvsCSK #CSKvsLSG pic.twitter.com/WA31W0R8yZ