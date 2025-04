खेल डैस्क : एकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को लगातार तीन जीत दर्ज करने के बाद आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स से हार झेलनी पड़ी। धीमी पिच पर लखनऊ ने पहले खेलते हुए पंत के 63 रनों की बदौलत 166 रन बनाए थे लेकिन यह रन चेन्नई के लिए कम साबित हुए। सीजन में तीसरी हार दर्ज करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत निराश दिखे। उन्होंने मैच के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें लगता है कि एक टीम के रूप में हम 10 से 15 रन कम बना पाए, जब लय हमारे साथ थी, तब भी हम विकेट खोते रहे। हमें साझेदारी करते रहना था। विकेट थोड़ा रुक रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि हम 15 रन और बना सकते थे।

पंत ने कहा कि मैं हर खेल के साथ बेहतर महसूस कर रहा हूं, लेकिन कभी-कभी यह काम नहीं आता। धीरे-धीरे अपनी लय में आ रहा हूं, एक समय में हर मैच पर ध्यान दे रहा हूँ। हमने कई खिलाड़ियों से चर्चा की, लेकिन हम उन्हें (बिश्नोई) ज्यादा रन नहीं दे पाए, आज ऐसा (उनका आखिरी ओवर फेंकना) नहीं हो पाया। पावरप्ले में गेंदबाजी करना हमारे लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन हम इसे वापस ला सकते हैं। एक टीम के रूप में हम हर खेल से सकारात्मकता लेना चाहते हैं और हम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।

