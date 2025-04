खेल डैस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद ड्रेसिंग रूम में एक मजेदार पल देखने को मिला, जब टिम डेविड ने अपने साथी विराट कोहली के साथ हल्का-फुल्का प्रैंक किया। आरसीबी के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दिखाया गया कि डेविड चुपके से कोहली के किट बैग से उनका बल्ला निकालकर छुपा रहे हैं। पहले तो कोहली हैरान-परेशान अपने बल्ले को ढूंढते नजर आए, इधर-उधर बैग खंगालते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये डेविड की शरारत है। इस मस्ती भरे पल ने ड्रेसिंग रूम में ठहाके लगवा दिए और फैंस के बीच भी हंसी की लहर दौड़ गई, जिसने आरसीबी की इस धमाकेदार जीत में मजेदार रंग भर दिया।

