खेल डैस्क : एकाना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले के दौरान धोनी के आगे चालाकी मार रहे अब्दुल समद को आखिरकार सजा भुगतनी पड़ी। मैच में धोनी ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। लखनऊ की शुरूआत खराब रही थी लेकिन ऋषभ पंत ने एक छोर संभालकर स्कोर आगे बढ़ाए रखा। इस दौरान अब्दुल समद ने भी 11 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 20 रन बनाए। समद का अखिरी ओवरों में विकेटों पर टिके रहना लखनऊ के लिए अहम था क्योंकि वह लय में दिख रहे थे। लेकिन 19वें ओवर में वह धोनी की होशियारी और अनुभव के आगे फेल हो गए।



हुआ यूं कि 19 ओवर तक लखनऊ की टीम 5 विकेट खोकर 158 रन बना चुकी थी। 20वें ओवर में अब्दुल समद स्ट्राइक पर थे जबकि गेंद पथिराना के हाथ में थी जिसे 18वें ओवर में पंत ने 2 छक्के मारे थे। पथिराना की पहली गेंद पर समद बड़ा शॉट नहीं मार सके लेकिन वह एक रन लेने के लिए भागे। क्योंकि समद नॉन स्ट्राइक एंड की ओर भाग रहे थे और गेंद धोनी के पास थी तो उन्होंने विकेट को छुपाते हुए दौड़ लगानी शुरू कर दी ताकि धोनी इसे देख न पाए। लेकिन धोनी ने यहां अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और अंडर ऑर्म थ्रो मारी जोकि समद के क्रीज में आने से पहले विकेट से जा टकराई। गेंद जब विकेट पर लगी तो समद रन आऊट को लेकर निश्चित हो गए। टीवी स्क्रीन पर रिप्ले दिखाया गया जिसमें समद आऊट निकले। तो वहीं, एक छोर पर धोनी को मुस्कराते हुए देखा गया।

MS DHONI WITH THE NO-LOOK MISSILE FROM BEHIND THE STUMPS!!

RUNS OUT SAMAD AT NON-STRIKER’S!!

Bro’s 42 but still moving like a ninja!!

THALA BLOOD STILL ICE COLD

😭🔥😭🔥 #MSDhoni #IPL2025 #LSGvsCSK #LSGvCSK pic.twitter.com/uCqrN2CVM3