नई दिल्ली : पूर्व भारतीय ओपनर आकाश चोपड़ा ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 2026 सीजन से पहले मिनी-ऑक्शन में अपनी बॉलिंग अटैक को मजबूत किया है, लेकिन बैटिंग डेप्थ की समस्याओं, खासकर लोअर मिडिल-ऑर्डर में, से जूझ रही है।

चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा, 'LSG ने ऋषभ पंत को नंबर तीन पर रखा है लेकिन बैटिंग ऑर्डर अभी भी एक सवालिया निशान है। पंत ऊपर खेल सकते हैं और पिछले सीजन का टॉप ऑर्डर शानदार था, टॉप चार बल्लेबाजों में से तीन ने 500 से ज़्यादा रन बनाए जो बहुत कम होता है। असली मुद्दा लोअर ऑर्डर रहा है, पांच, छह और सात नंबर पर डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी पिछले सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।'

उन्होंने आगे कहा, 'इस सीजन में LSG के पास (वानिंदु) हसरंगा, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मयंक यादव के साथ-साथ आकाश सिंह, प्रिंस यादव और अर्जुन तेंदुलकर के रूप में बॉलिंग में ज्यादा विकल्प हैं। इन सुधारों के बावजूद लोअर-ऑर्डर बैटिंग अभी भी चिंता का विषय है जिस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है।'