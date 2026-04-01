नई दिल्ली : महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जिन्होंने कहा कि देश को इस खिलाड़ी की उपलब्धियों पर गर्व है। पेस मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे।

मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'लिएंडर पेस के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। भारत को टेनिस में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। खेलों और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच काबिले तारीफ है।'

इस पोस्ट में उन्होंने इस पूर्व टेनिस खिलाड़ी के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की। भाजपा में शामिल होने के बाद पेस ने कहा था कि यह 'सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी' है और देश की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है।