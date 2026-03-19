स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर Hardik Pandya एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह मैदान नहीं बल्कि उनकी लग्ज़री लाइफस्टाइल है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के बाद पांड्या ने खुद को एक शानदार तोहफा देते हुए नई सुपरकार Ferrari 12Cilindri खरीदी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाजों से कार का स्वागत करती दिखीं। इस खास पल ने फैंस के बीच उत्साह और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा दिया है।

8.5 करोड़ की सुपरकार, शाही अंदाज में एंट्री

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Hardik Pandya की इस नई Ferrari की कीमत भारत में करीब 8.5 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार घर पहुंचते ही माहिका शर्मा ने पूजा-अर्चना की, जो भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है। इस दौरान पांड्या कार के अंदर बैठे नजर आए और पूरा माहौल बेहद खास बन गया।

Ferrari 12Cilindri: पावर और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

Ferrari 12Cilindri को इटली की दिग्गज कंपनी Ferrari ने अपने क्लासिक V12 ग्रैंड टूरर लाइनअप को आगे बढ़ाने के लिए पेश किया है। इसका डिज़ाइन ऐतिहासिक मॉडल Ferrari 365 GTB/4 Daytona से प्रेरित है, जो इसे एक रेट्रो-आधुनिक लुक देता है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका 6.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन है, जो लगभग 830 हॉर्सपावर और 678 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन बिना टर्बो या हाइब्रिड सपोर्ट के शुद्ध परफॉर्मेंस देता है—जो आज के दौर में बेहद दुर्लभ है।

रफ्तार में भी नंबर-1

स्पीड के मामले में भी यह कार किसी से कम नहीं है। Ferrari 12Cilindri 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार महज 2.9 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 340 किमी/घंटा से भी ज्यादा बताई जाती है। इसके साथ मिलने वाला 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन इसे और स्मूद ड्राइविंग अनुभव देता है।

हाई-टेक केबिन और मॉडर्न फीचर्स

इस सुपरकार का इंटीरियर भी उतना ही शानदार है जितना इसका एक्सटीरियर। इसमें डुअल-कॉकपिट लेआउट, 15.6-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। यह फीचर्स इसे एक परफेक्ट मॉडर्न लग्ज़री मशीन बनाते हैं।

फैन्स के लिए खास पल

Hardik Pandya द्वारा शेयर किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो गया है। फैंस को न सिर्फ उनकी नई कार पसंद आई, बल्कि पारंपरिक तरीके से किए गए स्वागत ने भी सभी का दिल जीत लिया। यह पल पांड्या के निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन को भी दर्शाता है।

IPL 2026 से पहले बड़ा स्टेटमेंट?

जहां एक ओर पांड्या मैदान पर अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं इस तरह के लाइफस्टाइल फैसले उनके आत्मविश्वास और सफलता की कहानी भी बयां करते हैं। IPL 2026 से पहले यह कदम उनके लिए एक पॉजिटिव और मोटिवेशनल मोमेंट के रूप में देखा जा रहा है।

