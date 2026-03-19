नई दिल्ली : आशुतोष शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसे बड़े मंच पर खेलने का दबाव महसूस नहीं करते और 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले सत्र के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा मैच खत्म करने (फिनिश) पर फोकस कर रहे हैं।

दिल्ली कैपिटल्स के लिए अपने पहले सत्र में 'इम्पैक्ट प्लेयर' आशुतोष ने टूर्नामेंट की शुरुआत जोरदार तरीके से की थी। उन्होंने 31 गेंद में 66 रन बनाकर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक रोमांचक जीत दिलाई थी। हालांकि वह और उनकी टीम टूर्नामेंट में मिली शुरुआती बढ़त का फायदा नहीं उठा सकी। टीम प्ले-ऑफ में जगह बनाने से भी चूक गई।

आशुतोष ने 28 मार्च से शुरू हो रहे IPL सत्र की तैयारियों के बारे में बात करते हुए पीटीआई से कहा, 'तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। हमने सत्र पूर्व तीन-चार शिविर में हिस्सा लिया है। मेरी भूमिका पिछले साल जैसी ही रहेगी, टीम के लिए छठे या सातवें नंबर पर आकर मैच फिनिश करना। मैं ज्यादा से ज्यादा मैच जीतना चाहता हूं।'

मध्य प्रदेश के रहने वाले 27 वर्षीय आशुतोष 2024 में पंजाब किंग्स के लिए अपने शानदार प्रदर्शन से सुर्खियों में आए थे और यह उनका तीसरा आईपीएल सत्र होगा। वह घरेलू क्रिकेट में रेलवे के लिए खेलते हैं। हैरानी की बात है कि जब वह खचाखच भरे स्टेडियम में खेलते हैं तो उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं होता। फिनिशर की भूमिका का मतलब ही है कि दबाव वाले हालात में भी शांत रहना, और ऐसा लगता है कि आशुतोष ने अपने खेल के इस पहलू को अच्छी तरह समझ लिया है।

उन्होंने कहा, 'जब मैं मैदान पर होता हूं तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता। मुझे अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। इस सत्र में मैंने कोई नया शॉट या कुछ और नहीं सीखा है। मैं बस अपने मौजूदा खेल को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा हूं।' आशुतोष को लगता है कि लुंगी एनगिडी और डेविड मिलर के शामिल होने से टीम का संतुलन काफी अच्छा हो गया है। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली इस टीम ने पिछले सत्र में पांचवां स्थान हासिल किया था।