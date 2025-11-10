स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की युवा स्टार शफाली वर्मा (Shafali Verma) ने महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन कर टीम इंडिया को ऐतिहासिक खिताब दिलाया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 87 रन की पारी खेली और दो विकेट झटके। इसी प्रदर्शन के दम पर उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

हरियाणा के रोहतक में आयोजित सम्मान समारोह में शफाली ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, 'पिछला साल मेरे लिए बेहद कठिन था। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने मेहनत जारी रखी और ईश्वर ने उसका फल दिया।'

शफाली को वर्ल्ड कप से पहले टीम से बाहर किया गया था, लेकिन चोटिल प्रतिभा रावल की जगह वापसी कर उन्होंने खुद को साबित किया। उन्होंने बताया कि सेमीफाइनल से पहले टीम में लौटने के बाद उनका एक ही लक्ष्य था, भारत को जीत दिलाना।

'फाइनल जैसा मंच हमेशा बड़ा होता है। शुरुआत में थोड़ा घबराहट थी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा, अपनी रणनीति पर ध्यान दिया और वही करने की कोशिश की जो प्लान किया था,' शफाली ने कहा।

उन्होंने यह भी बताया कि मैच से पहले उन्होंने अपने आदर्श सचिन तेंदुलकर से बातचीत की थी और वही सलाह उन्हें मैदान पर आत्मविश्वास देने में मददगार रही। 'मैं बस शांत रहकर अपनी योजना पर डटी रही। हमें पता था कि इन सात घंटों में हमें देश के लिए सब कुछ झोंक देना है।'

शफाली ने युवा लड़कियों को प्रेरित करते हुए कहा, 'जो भी क्षेत्र चुनें, उसमें मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें, नतीजे जरूर मिलेंगे।'

इस बीच, दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 से पहले शफाली को रिटेन किया है। उनके साथ जेमिमा रोड्रिग्स, मरिज़ान कैप, एन्नाबेल सदरलैंड और निकी प्रसाद को भी बरकरार रखा गया है।