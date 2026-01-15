नई दिल्ली : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने जबरदस्त वापसी करते हुए यूपी वॉरियर्ज के खिलाफ आखिरी गेंद पर सात विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। इस जीत के साथ दिल्ली ने लगातार दो हार के सिलसिले को तोड़ा और टूर्नामेंट में अपनी लय वापस पाई।

अंक तालिका में चौथे स्थान पर बरकरार दिल्ली

गुजरात जायंट्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में बेहद करीबी हार झेलने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैच में बेहतर संयम दिखाया। हालांकि टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर ही बनी हुई है, लेकिन इस जीत से उसका नेट रन रेट सुधरकर –0.833 हो गया है, जो आगे चलकर अहम साबित हो सकता है।

वहीं, यूपी वॉरियर्ज के लिए यह सीजन लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कप्तान मेग लैनिंग के नेतृत्व में टीम अब भी निरंतरता की तलाश में है। हालांकि इस मैच में लैनिंग ने व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल करते हुए WPL में 1000 रन पूरे करने वाली तीसरी खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया।

मेग लैनिंग का अर्धशतक रहा बेकार

पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्ज की शुरुआत बेहद खराब रही और किरण नवगिरे पहली ही ओवर में शून्य पर आउट हो गईं। इसके बाद मेग लैनिंग और फोएबी लिचफील्ड ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़े। लिचफील्ड ने 27 रन की तेज पारी खेली, लेकिन स्नेह राणा की गेंद पर स्टंप हो गईं।

इसके बाद लैनिंग ने कमान संभाली और 32 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने हरलीन देओल के साथ तीसरे विकेट के लिए 85 रन की अहम साझेदारी की। लैनिंग 54 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हरलीन देओल को 17वें ओवर में ‘रिटायर्ड आउट’ किया गया, जो WPL इतिहास में दूसरी बार देखने को मिला।

डेथ ओवर्स में यूपी की पारी लड़खड़ाई

हरलीन के रिटायर्ड आउट होने के बाद यूपी वॉरियर्ज की पारी पूरी तरह बिखर गई। अंतिम चार ओवरों में टीम ने सिर्फ 20 रन के भीतर छह विकेट गंवा दिए और 20 ओवर में 8 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। दिल्ली की ओर से मारिजान कैप और शैफाली वर्मा ने दो-दो विकेट झटके, जबकि नंदिनी शर्मा, स्नेह राणा और श्री चरानी को एक-एक सफलता मिली।

लिज़ेल ली की तूफानी पारी ने बदला मैच

155 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत संभली हुई रही। लिज़ेल ली और शैफाली वर्मा ने पावरप्ले में सतर्क बल्लेबाजी की, लेकिन आखिरी ओवर में ली ने क्लोई ट्रायन के खिलाफ दो चौके और एक छक्का जड़कर रफ्तार बढ़ा दी।

दोनों ने मिलकर 69 गेंदों में 94 रन की साझेदारी की। शैफाली 36 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि ली ने 31 गेंदों में अपना दूसरा लगातार अर्धशतक पूरा किया। ली 44 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट हुईं।

आखिरी ओवर तक खिंचा मुकाबला

अंतिम ओवरों में मुकाबला फिर से रोमांचक हो गया। जेमिमा रोड्रिग्स (21) के आउट होने के बाद दिल्ली को आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे। सोफी एक्लेस्टोन के ओवर में दबाव चरम पर था, लेकिन आखिरी गेंद पर लॉरा वोल्वार्ड्ट ने शानदार चौका जड़कर दिल्ली को जीत दिला दी। वोल्वार्ड्ट 25 रन बनाकर नाबाद रहीं।

