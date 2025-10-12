Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

नई दिल्ली: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और वेस्टइंडीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन कुलदीप यादव ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गेंदबाज ने शाई होप (36) को शानदार गेंद पर बोल्ड कर दिया, जिससे कैरेबियाई टीम पांचवें विकेट के रूप में लड़खड़ा गई।

शाई होप अपनी हाफ सेंचुरी के करीब थे, लेकिन कुलदीप की तेज़ टर्न लेती गेंद ने उनका स्टंप उड़ा दिया। गेंद के रिएक्शन पर खुद कुलदीप का जश्न देखने लायक था, जबकि होप कुछ पल के लिए क्रीज पर हैरान खड़े रह गए।

इस समय वेस्टइंडीज़ का स्कोर 174/7 (55 ओवर) है। 

भारत का लक्ष्य – फॉलोऑन के लिए मजबूर करना

टीम इंडिया के गेंदबाजों की नज़र अब वेस्टइंडीज़ को जल्द से जल्द ऑलआउट करने पर है, ताकि उन्हें फॉलोऑन के लिए मजबूर किया जा सके। दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 518/5 डिक्लेयर की थी, जिसमें शुभमन गिल ने शतक (129)* और यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की शानदार पारी खेली थी।

जडेजा रच सकते हैं नया रिकॉर्ड

रवींद्र जडेजा अब तक दिल्ली टेस्ट में 32 विकेट ले चुके हैं। अगर वह आज एक और विकेट लेते हैं तो वह कपिल देव (32) को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली में भारत के तीसरे सबसे सफल गेंदबाज बन जाएंगे।
इस सूची में अनिल कुंबले (58 विकेट) शीर्ष पर हैं।

संक्षेप स्कोरकार्ड (Day 3, सुबह सत्र तक):

भारत: 518/5 डिक्लेयर
वेस्टइंडीज़: 174/7 (55 ओवर)
ट्रेल: 344 रन
 