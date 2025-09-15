स्पोर्ट्स डेस्क: कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) का एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान खिलाफ भी जलवा जारी रहा, जहां उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ ग्रुप ए के मुकाबले में ऐतिहासिक तीन विकेट चटकाए। उन्होंने हसन नवाज, मोहम्मद नवाज और साहिबजादा फरहान को आउट करके तीन अहम विकेट लिए।

कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन विकेट लेकर रचा इतिहास

कुलदीप ने 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे वह गेंदबाजों में सर्वश्रेष्ठ बन गए। यह प्रदर्शन यूएई (UAE) के खिलाफ पहले मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद आया, जहां उन्होंने 7 रन देकर 4 विकेट लिए थे। लगातार दो तीन विकेट लेने के साथ वह एशिया कप के टी20 (T20I) प्रारूप में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कुल मिलाकर वह भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) के बाद टी20 एशिया कप में दो बार तीन विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज सैम अयूब (Sam Ayub) पहली ही गेंद पर आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद हारिस (Mohammad Haris) भी अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की गेंद पर शून्य पर आउट हो गए। शुरुआती झटकों के बावजूद फखर और फरहान ने पारी को संभाला। फिर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और अक्षर पटेल (Axar Patel) ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर धावा बोलकर उन्हें निर्धारित 20 ओवरों में 127/9 के मामूली स्कोर पर समेट दिया। कुलदीप ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि अक्षर ने 18 रन देकर 2 विकेट चटकाए। साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) (40) पाकिस्तान के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। अंत में शाहीन अफरीदी(Shaheen Afridi) ने भी 16 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेली।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) (31) की तेज तर्रार और तिलक वर्मा (Tilak Varma) (31) और सूर्यकुमार यादव की सधी हुई पारियों की बदौलत 15.5 ओवर में 131 रन बनाकर जीत हासिल की। सूर्यकुमार 47* जबकि दुबे 10* रन बनाकर नाबाद लौटे।