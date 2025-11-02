स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए अपनी T20I टीम से लेफ्ट-आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को रिलीज कर दिया है, जबकि दो मैच अभी बाकी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप को 14 नवंबर से शुरू होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए लय में लाने के लिए रिलीज करने का अनुरोध किया है। नतीजतन, कुलदीप को साउथ अफ्रीका A के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के लिए इंडिया A टीम में भी शामिल किया गया है।

BCCI ने बयान में कहा, 'भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया में चल रही T20I सीरीज से रिलीज करने का अनुरोध किया है ताकि वह बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ अफ्रीका A के खिलाफ इंडिया A सीरीज में हिस्सा ले सकें। दूसरा चार दिवसीय मैच 6 नवंबर से शुरू होगा।" बयान में आगे कहा गया है, "यह फैसला कुलदीप को साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रेड-बॉल गेम टाइम देने के लिए लिया गया है।"

चौथे और पांचवें T20I के लिए भारत की अपडेटेड टीम :

सूर्यकुमार यादव (C), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (VC), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (WK), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, संजू सैमसन (WK), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए इंडिया A की अपडेटेड टीम :

ऋषभ पंत (C) (WK), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (WK), साई सुदर्शन (VC), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बरार, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव