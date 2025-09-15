नई दिल्ली : शीर्ष स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने 2025 पुरुष टी20 एशिया कप (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान पर भारत (India vs Pakistan) की 7 विकेट से जीत में खेल बदलने वाला स्पेल डाला जिसमें उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट लिए। मैच के बाद बोलते हुए बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर ने कहा कि उनके दबदबे का राज कुछ असाधारण नहीं है, बस बेसिक्स पर टिके रहना है।

कुलदीप ने मैच के बाद कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो कुछ खास नहीं। मैं बस चीजों को सरल रखने और अपनी योजनाओं को लागू करने की कोशिश करता हूं। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करता हूं कि क्रीज पर कौन बल्लेबाजी कर रहा है, उनकी ताकत क्या है और वे कैसे खेलना पसंद करते हैं। फिर मैं उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता हूं। आज मेरे पास अपनी योजनाएं थीं और मैं बस उन पर कायम रहा।'

भारतीय स्पिनर ने कहा, 'मेरे दिमाग में पहली गेंद हमेशा विकेट लेने वाली गेंद होती है। आपको यह मानसिकता रखनी होगी कि आप तुरंत विकेट ले सकते हैं। बल्लेबाज चाहे क्रीज पर नया हो या पहले से ही जम चुका हो, आमतौर पर वह पहली बार मेरे सामने होता है, और इससे मुझे अच्छा प्रदर्शन करने का अच्छा मौका मिलता है।'

अपने दमदार प्रदर्शन के बावजूद कुलदीप ने स्वीकार किया कि वह अभी भी अपनी गेंदबाजी को निखारने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे अभी भी लगता है कि मेरी गेंदबाजी में बहुत सुधार की जरूरत है। कभी-कभी मैं बहुत ज्यादा विविधताएं आजमाता हूं, और मैं इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित करना सीख रहा हूं। यह एक प्रक्रिया है, दिन-ब-दिन, खेल-दर-खेल सीखना।'

कुलदीप के स्पैल ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी, उन्हें 20 ओवरों में 127/9 पर रोक दिया और भारत के लिए आसान लक्ष्य की नींव रखी। उनके अनुशासित दृष्टिकोण और तेज विविधताओं ने एक बार फिर उजागर किया कि वह बीच के ओवरों में भारत के प्रमुख हथियारों में से एक क्यों हैं। कुलदीप ने एशिया कप के पहले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था।

इससे पहले भारत की स्पिन-प्रधान रणनीति लगातार दूसरे मैच में निर्णायक साबित हुई। बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेट लिए जबकि अक्षर पटेल ने 18 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 24 रन देकर एक विकेट लिया और तीनों ने दुबई की सुस्त पिच पर शानदार नियंत्रण के साथ खेलते हुए पाकिस्तान को 9 विकेट पर 127 रन पर रोक दिया।