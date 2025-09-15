दुबई : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पुरुष टी20 एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान पर (India vs Pakistan) अपनी टीम की 7 विकेट से शानदार जीत को देश के सशस्त्र बलों (Armed Forces) को समर्पित किया। दुबई में रविवार का मैच इस साल की शुरुआत में बढ़े राजनयिक तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली भिड़ंत भी है। यह मैच पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले (Pahalgam Attack) के बाद हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी जिसके बाद भारत ने सीमा पार और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकी ढांचों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) शुरू किया था।

केंद्रीय खेल मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार भारत 'अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय आयोजनों' में पाकिस्तान के साथ खेल सकता है, लेकिन 'एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों' में भाग नहीं ले सकता। इस मुकाबले को लेकर तनाव तब साफ दिखाई दिया जब सूर्यकुमार और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया। भारत द्वारा 128 रनों का पीछा करने के बाद सूर्यकुमार और शिवम दुबे (नाबाद 10) मैदान से बाहर चले गए और खिलाड़ियों या सहयोगी स्टाफ के बीच एक बार फिर हाथ मिलाए बिना ही मैदान छोड़ दिया गया।

सूर्यकुमार ने मैच के बाद के कहा, 'यह एक बेहतरीन मौका था, समय निकालकर। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। उम्मीद है कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिलेगा, हम उन्हें मैदान पर और भी कारण देंगे।'

दिलचस्प बात यह है कि प्रेजेंटेशन समारोह में आगा का कोई पोस्ट-मैच इंटरव्यू नहीं लिया गया। यह पूछे जाने पर कि क्या इस मैच की तैयारी अन्य मैचों से अलग थी? सूर्यकुमार ने कहा, 'पूरी टीम के लिए हमें लगता है कि यह बस एक और मैच है। हम सभी विरोधियों के लिए एक जैसी तैयारी करते हैं। कुछ महीने पहले भी यही हुआ था। चैंपियनशिप जीतने वाली टीम ने लय तय की। मैं हमेशा स्पिनरों का प्रशंसक रहा हूं क्योंकि वे मैदान पर खेल को नियंत्रित करते हैं।'