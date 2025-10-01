स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 एशिया कप 2025 (T20 Asia Cup 2025) में भारत के लेफ्ट-आर्म चिनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में सबसे अधिक 17 विकेट लिए। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप ने 4 विकेट लेकर टीम को 146 रन पर आउट करने में मदद की।

कुलदीप के बचपन के कोच कपिल देव ने खुलासा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलते समय उनका खून खौलता है। देव ने कहा, 'पाकिस्तान को देखते ही उसका खून खौलता है। इस बार उन्होंने बच्चों और अनुभवहीन खिलाड़ियों की टीम भेजी थी।'

कपिल देव ने बताया कि कुलदीप इंग्लैंड टेस्ट दौरे में पूरी तरह से बेंच पर थे और गुस्से में थे। उन्होंने अपने शिष्या को अनुशासन के साथ खेलना सिखाया और कहा, 'मैंने कुलदीप को कहा मैं तुम्हारा कोच और एक सैनिक हू। अनुशासन में खेलो और पाकिस्तान से हारना नहीं। मैंने उसका गुस्सा काबू में रखा।'

एशिया कप में कुलदीप का सफर

कुलदीप ने UAE के खिलाफ चार विकेट लेकर टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत की। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज में तीन विकेट लिए। सुपर फोर में ओमान और पाकिस्तान के खिलाफ एक-एक विकेट और बांग्लादेश के खिलाफ तीन विकेट लिए। फाइनल में उन्होंने सैम आयुब, सलमान अगा, शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ के विकेट लिए।

आगे का चैलेंज

अब कुलदीप का अगला टारगेट वेस्ट इंडीज के खिलाफ दो टेस्ट सीरीज़ है। चयनकर्ता यह तय कर रहे हैं कि टीम में तीन या चार स्पिनर शामिल होंगे। कुलदीप के पास रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के साथ चयन की संभावना है।

कुलदीप के हालिया प्रदर्शन और एशिया कप में धमाकेदार गेंदबाजी ने उन्हें भारतीय टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है।