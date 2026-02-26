स्पोर्ट्स डेस्क : रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी ने कर्नाटक के अनुभवी ओपनर केएल राहुल को शानदार गेंद पर आउट कर बड़ा झटका दिया। दिलचस्प बात यह रही कि अंपायर ने पहले राहुल को नॉट आउट दिया, लेकिन DRS लेने के बाद अल्ट्राएज में साफ स्पाइक दिखा और फैसला जम्मू-कश्मीर के पक्ष में गया।

‘कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी’ में फंसे राहुल

जम्मू-कश्मीर की पहली पारी 584 रन पर सिमटी, जिसमें कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने पांच विकेट झटके। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक की शुरुआत संभली हुई रही।

12वें ओवर में औकिब नबी ने बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जो राहुल के बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर कनहैया वधावन के हाथों में चली गई। अंपायर ने शुरुआत में आउट नहीं दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों के भरोसे के बाद DRS लिया गया और अल्ट्राएज में स्पष्ट स्पाइक दिखाई दी। राहुल 39 गेंदों में 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

कर्नाटक की पारी का हाल

राहुल के आउट होने के बाद कप्तान देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर आए और उन्होंने नबी की गेंद पर कवर ड्राइव लगाकर चौके से खाता खोला। लंच तक कर्नाटक का स्कोर 13 ओवर में 35/1 था। मयंक अग्रवाल 37 गेंदों में 16 रन बनाकर डटे हुए थे।

शानदार फॉर्म में औकिब नबी

इस सीजन में औकिब नबी शानदार लय में हैं और वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। राहुल उनका इस सीजन का 56वां शिकार बने। गौरतलब है कि आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा था, और फाइनल में उन्होंने अपने नए टीममेट राहुल को ही आउट कर सुर्खियां बटोरीं।

जम्मू-कश्मीर की दमदार पहली पारी

इससे पहले कप्तान परस डोगरा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। शुभम पुंडीर ने 121 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि यावर हसन (88), डोगरा (70), अब्दुल समद (61), कनहैया वधावन (70) और साहिल लोटरा (72) ने अर्धशतक जड़े।

अंत में युधवीर सिंह चरक ने 28 गेंदों में 30 रन की तेज पारी खेली। कर्नाटक की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 34.1 ओवर में 98 रन देकर पांच विकेट लिए।