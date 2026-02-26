हुबली : जम्मू-कश्मीर ने तेज गेंदबाज औकिब नबी की धारदार गेंदबाजी से कर्नाटक के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करते हुए बृहस्पतिवार को यहां तीसरे दिन पहली पारी में मेजबान टीम का स्कोर पांच विकेट पर 220 रन करके ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने की ओर कदम बढ़ाए।

जम्मू-कश्मीर की टीम तीसरे दिन पहली पारी में 584 रन पर आउट हो गई। नबी ने इसके बाद 14 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकातते हुए कर्नाटक के शीर्ष क्रम को ध्वस्त किया। उन्होंने लगातार नौ ओवर फेंककर भारतीय क्रिकेट के कुछ बड़े नामों को परेशानी में डाला। नबी ने लोकेश राहुल को आउट करके पहला झटका दिया और फिर दो गेंद पर दो विकेट लेकर कर्नाटक को और बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने भारत के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी करुण नायर को अंदर आती गेंद पर बोल्ड किया और फिर अगली ही गेंद पर फॉर्म में चल रहे स्मरण रविचंद्रन को पवेलियन भेजा।

अनुभवी मयंक अग्रवाल (नाबाद 130) ने आखिरी सत्र में मजबूत रक्षात्मक तकनीक का नजारा पेश करके एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 124 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला जब उनका कैच छूटा। अग्रवाल की पारी के बावजूद कर्नाटक की टीम पहली पारी के आधार पर 364 रन से पीछे है और और फॉलोऑन से बचने के लिए उसे 165 रन और चाहिए। रणजी ट्रॉफी में 1959-60 में पदार्पण करने के बाद जम्मू-कश्मीर की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। नबी ने पूरे सत्र में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया और मौजदूा सत्र में उनके विकेटों की संख्या 58 हो गई है जो उत्तराखंड के स्पिनर मयंक मिश्रा के 59 विकेट से सिर्फ एक कम है।