Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : हुबली में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन मुकाबला उस समय तनावपूर्ण हो गया जब जम्मू-कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा और कर्नाटक के सब्स्टीट्यूट फील्डर KV अनीश के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बहस इतनी बढ़ी कि डोगरा ने अनीश को हेडबट मार दिया, जिसके बाद मैदान पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। खिलाड़ियों और अंपायरों को हस्तक्षेप कर स्थिति संभालनी पड़ी। इस घटना ने हाई-प्रोफाइल फाइनल के रोमांच के बीच अनुशासन और खेल भावना पर भी सवाल खड़े कर दिए। 

101वें ओवर में भड़का विवाद

यह घटना J&K की पारी के 101वें ओवर में हुई। डोगरा ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की। इसके तुरंत बाद सिली पॉइंट पर तैनात अनीश के साथ उनकी कहासुनी शुरू हो गई। चश्मदीदों के अनुसार, बहस बढ़ने पर डोगरा अनीश की ओर बढ़े और हेलमेट पहने फील्डर को हेडबट मार दिया। स्थिति बिगड़ती देख कर्नाटक कप्तान मयंक अग्रवाल सहित अन्य खिलाड़ियों ने बीच-बचाव किया। अंपायरों ने भी दोनों को अलग कर मैच दोबारा शुरू कराया।

पहले दिन से ही संघर्ष में डोगरा

पारस डोगरा पहले दिन 48 गेंदों पर 9 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। हालांकि दूसरे दिन उन्होंने वापसी की और लंच तक 112 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके साथ कन्हैया वधावन ने 45 रन की अहम पारी खेली। पहले सेशन में J&K ने चार विकेट गंवाए, लेकिन कुल स्कोर 380 तक पहुंचाकर टीम ने मुकाबले में मजबूत स्थिति बनाए रखी। 

पहले दिन J&K की मजबूत नींव

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला जम्मू-कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों के अनुकूल नजर आई और टीम ने इसका पूरा लाभ उठाया। शुभम पुंडीर ने 117 रनों की संयमित और क्लासिक पारी खेली। उन्होंने यावर हसन (88 रन) के साथ बड़ी साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया। अब्दुल समद ने भी आक्रामक अंदाज में 52 रन बनाकर स्कोर को 284/2 तक पहुंचाया।

दूसरे दिन कर्नाटक की वापसी

दूसरे दिन की शुरुआत में पुंडीर और समद ने साझेदारी को 303 तक पहुंचाया। हालांकि विद्याधर पाटिल ने पुंडीर को आउट कर इस जोड़ी को तोड़ा। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने समद का विकेट लेकर कर्नाटक को राहत दिलाई। इसके बावजूद, J&K का कुल स्कोर तेजी से आगे बढ़ता रहा और टीम ने पहली पारी में बढ़त हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए। 