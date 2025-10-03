स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट फैंस ने वह पल देखा जिसका इंतज़ार 8 साल से ज़्यादा समय से था। सलामी बल्लेबाज़ केएल राहुल ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार शतक जमाकर घरेलू टेस्ट क्रिकेट में अपनी लंबी पारीदार वापसी की। यह उनका 11वां टेस्ट शतक और भारत में 2016 के बाद पहला शतक है। राहुल ने धैर्य और क्लास से भरी बल्लेबाज़ी करते हुए 190 गेंदों पर तीन अंकों का आंकड़ा छुआ। इस शतक के साथ ही उन्होंने ओपनिंग में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए भारतीय टेस्ट इतिहास के दिग्गजों की लिस्ट में कदम रख दिया।

3,211 दिन बाद भारत में शतक

दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में खेले गए 199 रनों की यादगार पारी के बाद से राहुल भारत में शतक नहीं बना पाए थे। लगभग नौ साल के इस अंतराल के बाद उनका बल्ला आखिरकार अहमदाबाद में गरजा और उन्होंने घरेलू सरज़मीं पर शतक की सूखी पारी को खत्म किया।

ओपनिंग रिकॉर्ड में नया मुकाम

राहुल का यह बतौर ओपनर 10वां टेस्ट शतक था। इस तरह उन्होंने गौतम गंभीर और रोहित शर्मा (दोनों 9-9 शतक) को पीछे छोड़ दिया। अब राहुल से आगे सिर्फ तीन दिग्गज नाम हैं। सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय ओपनरों की लिस्ट-

33 - सुनील गावस्कर (203 इनिंग)

22 - वीरेंद्र सहवाग (168 इनिंग)

12 - मुरली विजय (100 इनिंग)

10* - केएल राहुल (94 इनिंग)

9 - गौतम गंभीर (101 इनिंग)

9 - रोहित शर्मा (66 इनिंग)

हालिया फॉर्म ने बढ़ाया आत्मविश्वास

राहुल ने घरेलू सीज़न में लगातार रन बनाकर अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया है। पिछले हफ़्ते उन्होंने लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ नाबाद 176 रन की पारी खेली थी। यह पारी भी उसी अंदाज़ में थी—धैर्य, तकनीक और क्लास का अद्भुत मिश्रण।

भारत की पारी को मजबूती

वेस्टइंडीज़ के 162 रनों के जवाब में भारत ने राहुल की शतकीय पारी के सहारे 200 का आंकड़ा पार किया और मैच में पकड़ मजबूत कर ली। उनकी पारी ने टीम को न सिर्फ बढ़त दिलाई बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी संयमित बल्लेबाज़ी की सीख दी।