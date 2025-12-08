स्पोर्ट्स डेस्क: ILT20 2025-26 में दुबई कैपिटल्स के लिए वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रोवमैन पॉवेल ने धमाकेदार वापसी करते हुए अबू धाबी नाइट राइडर्स के खिलाफ 52 गेंदों पर नाबाद 96 रन जड़ दिए। उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत टीम ने 83 रनों से बड़ी जीत दर्ज की।

मैच का हाल

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जेसन होल्डर के टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने के बाद कैपिटल्स की शुरुआत खराब रही और टीम ने 45 रन पर तीन विकेट खो दिए। ऐसे में पॉवेल और जॉर्डन कॉक्स ने पारी को संभाला और बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाए। 16वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए।

पॉवेल की विस्फोटक फिनिशिंग

आखिरी ओवर में पॉवेल ने आंद्रे रसल की गेंदों पर दो छक्के और दो चौके जमाए। हालांकि शतक से वे सिर्फ चार रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 96* रन की पारी (8 चौके, 4 छक्के) ने टीम को 186/4 तक पहुंचा दिया। कॉक्स ने 36 गेंदों पर 52 रन बनाए।

नाइट राइडर्स की हालत पतली

लक्ष्य का पीछा करने उतरी अबू धाबी नाइट राइडर्स की शुरुआत बेहद खराब रही। डेविड विली और मुस्तफिजुर रहमान ने पहले दो ओवर में ही तीन विकेट गिरा दिए। अफगान स्पिनर वकार सलामखेल और मोहम्मद नबी ने बीच के ओवरों में कहर बरपाया। सलामखेल ने चार विकेट झटके और पूरी टीम 15.3 ओवर में सिर्फ 103 रन पर ढेर हो गई।

'प्लेयर ऑफ द मैच' पॉवेल की प्रतिक्रिया

पॉवेल ने कहा कि उनकी रणनीति नाराइन और चावला जैसे अनुभवी स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करने की थी, ताकि दबाव न बढ़े। उन्होंने कॉक्स के साथ 119 रन की साझेदारी को टीम की जीत की नींव बताया।

IPL 2026 में बढ़ सकती है पॉवेल की भूमिका?

KKR ने पॉवेल को IPL 2026 के लिए रिटेन किया है। पिछले सीजन उन्हें सिर्फ दो मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें एक पारी में उन्होंने 5 रन बनाए थे। रसल के संन्यास और मोईन अली के रिलीज होने के बाद पॉवेल को इस बार ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है।